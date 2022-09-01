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對巴舍萊失望 人權人士盼聯合國新專員更勇於發聲

中央社日內瓦1日綜合外電報導
圖為2021年4月23日警察站在新疆維吾爾自治區達坂城烏魯木齊第三看守所外門。美聯社
圖為2021年4月23日警察站在新疆維吾爾自治區達坂城烏魯木齊第三看守所外門。美聯社

當巴舍萊2018年成為聯合國人權事務高級專員時，這位曾是智利獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）統治下的政治犯及幫助受虐兒童的醫師，承諾會為被迫害人士奮戰。

然而，在巴舍萊（Michelle Bachelet）的任期於本週結束之際，她雖然在最後一刻公布了一份批評中國當局的報告，但對於那些在北京打壓異己下被捕的人士，他們的家人和聲援者表示對巴舍萊感到失望，並呼籲由更勇於發聲的人士接任。

中國人權律師丁家喜的妻子羅勝春5月曾致函巴舍萊，尋求協助因顛覆國家罪名而遭到關押的丈夫獲釋。當時巴舍萊即將訪問中國進行一場罕見的事實調查行程。

但羅勝春如今表示：「我們（給巴舍萊）的信完全被漠視，也沒有後續行動。我感到極度失望。」

在等待丈夫的判決出爐前，自願流亡的羅勝春從居住地美國紐約告訴路透：「我希望他們找一位對中國抱持更清楚立場的官員來接替她。聯合國（UN）可以做的事真的還很多。」

羅勝春的說法，反映了公民社會和西方國家對巴舍萊的普遍看法。他們認為，當一些政府在世界各地造成人權倒退時，曾任智利總統的巴舍萊對它們的態度太軟弱。

不過，他們仍對巴舍萊在任內最後一天公布新疆報告表示歡迎。報告指出，中國對維吾爾人和其他穆斯林少數族群「任意且具歧視性的拘留」，可能構成違反人道罪。

世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）發言人艾金（Zumretay Arkin）表示：「我們（對巴舍萊）大體上感到失望，原本希望她對中國整體上態度更強硬；不過，她留下了這份報告，對聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）的信譽有所幫助。」

巴舍萊先前表示，要或不要公布新疆報告，她一直受到兩方面「巨大壓力」，其中北京要求她放棄公布。

批評巴舍萊的人士期待，8月31日她卸任後，將是為聯合國人權事務高級專員公署新的開始。

人權觀察（Human Rights Watch）執行主任羅思（Kenneth Roth）說：「我們期待一位無論面對的犯罪者是誰，都願意以有原則方式發聲的接班人。」

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）的任期於本週結...
聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）的任期於本週結束之際，公布了一份批評中國當局的報告。美聯社

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