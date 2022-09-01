超強颱風軒嵐諾肆虐 中國東南部海域掀狂風巨浪

超強颱風軒嵐諾肆虐，中國東南部海域將掀狂風巨浪。圖為之前馬鞍颱風造成海南島淹水情況。 （中新社）

超強颱風「軒嵐諾」目前正在台灣以東洋面緩慢移動，並將在中國東海南部海域掀起狂風巨浪。受其影響，浙江、福建北部近岸海域海況也逐漸變差。中國國家海洋預報台1日已發布海浪藍色警報。

中新社報導，今年第11號颱風「軒嵐諾」（中國定義為超強颱風級）的中心9月1日17時位於台灣台東市東偏南方向大約470公里的西北太平洋洋面上，預計，1日至2日，「軒嵐諾」將在台灣以東洋面停滯或迴旋，3日起將轉向偏北方向移動。

受颱風「軒嵐諾」的影響，預計9月1日夜間至2日白天，東海南部、台灣海峽、台灣以東洋面將出現3米到5.5米的大浪到巨浪區；上海、浙江、福建近岸海域將出現2米到3.4米的中浪到大浪，近岸海域海浪預警級別為藍色。

中國國家海洋預報台1日發布風暴 潮消息。受超強颱風「軒嵐諾」的影響，預計9月3日至6日，福建、浙江、上海和江蘇沿海將出現一次颱風風暴潮過程。本次過程影響期間，受影響岸段天文潮較低，且從目前颱風路徑來看距離沿岸較遠，預計最大風暴增水約為130公分，主要影響岸段為江蘇南部、長江口和杭州灣沿海，最高預警級別為藍色。

專家指出，未來兩天，隨著颱風的持續影響，東部海域的浪高還將增大，預警級別將會提升，請在受影響海域作業的船隻注意安全。