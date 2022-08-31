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疫情再起 上海嚴限聚集活動「非必要不舉辦」

記者賴錦宏／即時報導
上海市民排隊做核酸。（香港文匯網）
上海市民排隊做核酸。（香港文匯網）

上海市星期二（8月30日）新增一名社會面本土冠病確診病例，官方稱疫情輸入風險持續加大，宣布進一步嚴格聚集性活動管理，堅持「非必要不舉辦」。

據上海市政府新聞辦公室官方微博「上海發佈」消息，上海市星期二新增本土確診病例一例和無症狀感染者一例，其中無症狀感染者在隔離管控中發現，因此新增社會面本土確診病例一例。

這名病例是從外省出差至上海，暫住於閔行區虹橋鎮，閔行區虹橋鎮宜山路1888號瑞特國際大廈已被列為高風險區，虹橋鎮的其他地區列為低風險區。

截至星期三（8月31日）9時，共排查到這例陽性感染者在上海密切接觸者1014人，均已隔離管控，其中753人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。

另據澎湃新聞，上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝31日在記者會上說，當前中國大陸周邊國家疫情快速反彈，大陸國內疫情多發，部分地區疫情外溢未完全阻斷，加上暑期返程高峰等因素影響，上海市面臨疫情輸入風險持續加大，防控形勢依然嚴峻複雜。

吳乾渝說，星期二報告的這例本土確診病例，就是在該人員外省來滬出差後的核酸篩查中發現異常，相關部門立即對其隔離排查，做到了早篩查、早發現、早隔離。

上海市防控辦星期二下發《關於進一步加強聚集性活動疫情防控工作的通知》，要求進一步嚴格聚集性活動管理，堅持「非必要不舉辦」，從嚴管控跨省市、跨區域線下會議、培訓、會展等活動，能推遲舉辦的應推遲舉辦。

通知稱，對經評估確需近期舉辦的，能線上舉辦的應線上舉辦，能縮小規模的縮小規模。

通知強調進一步壓實疫情防控責任，堅持「誰舉辦，誰負責；誰組織，誰負責」原則，加強聚集性活動的現場督查管理。

疫情 檢測 微博

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