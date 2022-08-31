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助柬埔寨血奴案受害人義工被控「造謠」 判刑2年

記者賴錦宏／即時報導
圖為柬埔寨首都金邊一家提供人民幣換匯服務的商店。(中央社)
圖為柬埔寨首都金邊一家提供人民幣換匯服務的商店。(中央社)

柬埔寨今年2月爆出「血奴案」，但協助受害人、協助阻止人口販賣的中國公民陳寶榮，卻被指控「造謠」，他周二（30日）遭柬國西港省法院判刑2年。

香港媒體引述柬埔寨獨立媒體《VOD》報導，陳寶榮的妻子Neang Srey Leak （化名）指對於今次判決「不知道該說甚麼，腦子一片空白，不知該如何是好，我很失落、困惑」。她又表示，陳寶榮被判囚以外，還被罰約1,000美元。她說：「我感到非常難過，法院判決超乎我們的預期。」她將與陳寶榮討論是否提出上訴。

「血奴」案於今年2月曝光，一名江蘇男子被騙到柬埔寨，遭犯罪集團非法拘禁和多次抽血販賣。中國駐柬大使館一開始要求柬國徹查，隨後則接受柬埔寨指「全案純屬捏造」的說法，揭發多次案件的中柬義工隊隊長陳寶榮今年3月被柬方指控犯下「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」、「非法干涉公共職能之行使罪」、「非法使用職業證明文件罪」並遭到柬國西省法院起訴。

柬埔寨一些不法集團以高薪誘騙台灣、香港、澳門等地民眾，赴柬國從事網路賭博、電信詐騙工作，並涉及人口販賣等犯罪事件愈演愈烈。中國國台辦19日宣布，在海外的台灣民眾遇到困難可即時聯繫中國駐外使館求助；次日中國駐柬埔寨大使館馬上跟進發布「台灣同胞就是中國公民，有困難請找中國大使館」一文，中國外交部並於日前透露已陸續收到20多位台灣民眾求助訊息。

大使館 香港 澳門

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