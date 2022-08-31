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普亭悼戈巴契夫 可能趁機宣揚侵烏有理

退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

中國外交部記者會上哀悼了這兩人…

記者黃雅慧／即時報導
中國外交部發言人趙立堅。（中國外交部官網）
中國外交部發言人趙立堅。（中國外交部官網）

31日，在中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅同時對近期兩位逝世名人表達哀悼，一位是蘇聯最後一任領導人、前總統戈巴契夫；另一位則是全球知名企業家、日本京瓷公司創辦人稻盛和夫。

趙立堅表示，戈巴契夫曾經為推動中蘇關係正常化作出積極貢獻，對戈巴契夫逝世表示哀悼，向他的家屬表示慰問。

此外，對於稻盛和夫的辭世。趙立堅會上表示，稻盛和夫是全球知名企業家，為推動日本經濟、科學、文化事業發展，促進中日兩國友好交流合作，作出積極貢獻。趙立堅又指出，中日兩國各領域聯繫緊密，利益深度融合，希望兩國各界共同努力，不斷深化交流合作，推動中日關係健康穩定發展。

戈巴契夫於31日去世，享壽91歲。他的逝世在中國網路一度成為熱搜辭，且對其褒貶不一，有觀點認為他結束冷戰，也有觀點認為他傾向西方而毀了蘇聯。

稻盛和夫於24日逝世，享壽90歲。他創立兩間世界500強企業，並曾成功協助陷入財困的日本航空完成重建，在日本有經營之神的美譽。他的「稻盛哲學」與中國文化頗有淵源，比如「和諧」與「積善」是京瓷信奉的企業文化。他也曾經多次到訪中國，並在中國擁有越來越多身份，相繼被聘為南開大學、新疆大學和中山大學的客座教授，以及受聘為天津市經濟顧問。

趙立堅 戈巴契夫 日本

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