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海底撈豬肚雞用粉料泡含有害添加物 公司緊急澄清

記者林茂仁／即時報導
海底撈熱賣的豬肚雞湯傳出湯底是用粉料沖泡而成。（網路照片）
海底撈熱賣的豬肚雞湯傳出湯底是用粉料沖泡而成。（網路照片）

海底撈熱賣的豬肚雞湯傳出湯底是用粉料沖泡而成，而且粉料中的添加物還含有一些有害物質，對此海底撈回應指出，豬肚雞火鍋有專門的底料，湯底是事先做好的，因為供應量比較大。對於植脂末和氫化植物油的添加，客服表示，所有的產品都是按照國家相應的標準去做的，都有國家食品安全認證。

新浪財經報導，有網友發文稱，在海底撈吃豬肚雞火鍋時，因鍋底口味淡，要求店員加料，店員拿來粉料包進行添加。粉料包上寫著「風味固體飲料」，該網友認為粉料包的配料表中“植脂末”和“氫化植物油”是對身體不好的添加物。上面兩項添加物早年主要用於即溶咖啡，因其速溶性好且可以增香提味。

據瞭解，北京地區的海底撈豬肚雞全鍋底的價格是人民幣94元(約13.64美元)，深受大眾的喜愛。不少網友在大眾點評上留言，吃火鍋前必喝湯。結果上述新聞爆出之後，有網友表示，“本想養生，沒想到喝的竟全是添加劑”。

其實，海底撈最近營運不佳，公司披露2022年上半年財報顯示，繼去年一口氣虧掉人民幣40多億元之後，今年上半年營收人民幣167.64億元，年降16.57%；淨利潤則由盈轉虧，上半年虧損人民幣2.67億元，而去年同期為獲利人民幣9,462萬元。

海底撈在財報中表示，營收下滑主要是由於今年3至5月疫情影響導致部分餐廳停止營業或暫停堂食內用，及客流量減少。

海底撈熱賣的豬肚雞湯傳出湯底是用粉料沖泡而成。（網路照片）
海底撈熱賣的豬肚雞湯傳出湯底是用粉料沖泡而成。（網路照片）

營收 北京 疫情

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