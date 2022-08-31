中國結婚跌破800萬對 36年來首見

大陸結婚跌破800萬對，36年首見。（新華社）

中國民政部最新公布的《2021年民政事業發展統計公報》顯示，中國中國全年依法辦理結婚登記764.3萬對，比上年下降6.1％。結婚率為5.4‰，比2020年下降0.4個千分點。這是36年來中國中國結婚數首次低於800萬對大關，是否影響新生兒數量受到關注。

另據公報數據顯示，2021年中國依法辦理離婚手續283.9 萬對，比上年下降34.6%。據了解，離婚人數的大幅下降，主要的原因就是離婚冷靜期制度的實施。

中通社報導，2021年，中國中國結婚登記人口中，20-24歲人群佔比僅為16.5%，比上一年下降了2.1個百分點；25-29歲人均佔比為35.3%，比上一年略微上升0.4個百分點，連續9年成為佔比最高的年齡段。同時，30-34歲人群佔比達20%，比上一年提升了0.7個百分點，連續兩年超過20-24歲人群成為佔比第二高的年齡段，比2005年提升10.1個百分點；35-39歲人群佔比達8.7%，比上一年提升0.4個百分點，比2005年提升3.8個百分點；40歲以上人群佔比為19.5%。

總體看，30-34歲和35-39歲這兩個年齡段的佔比都創下了近年來的新高。若以30歲為界來看，30歲以及以上人群佔比合計達到了48.2%，比上一年度提高了1.7個百分點，創下了新高。整體而言，中國結婚年齡越來越遲。