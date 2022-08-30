對太陽做「電腦斷層」 中國探日衛星「羲和號」創5首次

「羲和號」成果發布內容指出，已經實現五個國際首次，包含首次對太陽進行電腦斷層等。（取材自中國國家航天局官網）

中國生產的首枚太陽探測衛星「羲和號」成果發布。官方稱，這枚衛星創下五個全球首次，包含對太陽進行「電腦斷層」掃描等。有專家認為，「羲和號」高清拍攝太陽，如同給太陽低層大氣做「電腦斷層」掃描，有助加深人類對「耀斑」和「日冕物質拋射」等太陽爆發活動規律的認知，對危害航天任務的空間災害性天氣起到「趨吉避凶」作用。

據央視新聞引述中國國家航天局消息，8月30日舉行的「羲和號」成果發布，其中透露首次實現「雙超」（超高指向精度、超高穩定度）衛星平台技術在軌性能驗證及工程應用，技術上係採用「動靜隔離非接觸」總體設計新方法，將平台艙與載荷艙物理隔離、隔絕衛星平台的干擾，通過大頻寬、超高精度磁浮作動器，使相機指向精度10-4°、穩定度10-5°/s量級的「雙超」指標，就像安裝「雲台」一樣。

另外，「羲和號」也完成了國際首次太陽太空 Hα成像光譜儀在軌應用，並成功實現首次太空太陽Hα波段光譜掃描成像，首次在軌獲取太陽Hα譜線、SiΙ譜線和FeΙ譜線的精細結構。其中Hα成像光譜儀進行光譜掃描成像，每張光譜掃描圖像實際上都包含了300多張照片，分別對應光球層和色球層不同高度處的太陽圖像，因此相當於給太陽低層大氣做了一次「電腦斷層」掃描。根據這些譜線的精細結構，可反演出高精度的全日面色球和光球多普勒速度場，發生在太陽大氣中的活動可被詳細記錄到，進而研究太陽活動的物理過程。

最後是國際首次在軌採用原子鑒頻原理，可以即時準確地確定太陽光的頻率變化，進而獲取衛星相對太陽的視向速度。經過在軌實測，導航儀的速度測量精度優於每秒兩公尺，為未來深空探測任務中的自主導航提供了一種新型的速度測量技術手段。

公開資料顯示，「羲和號」是2021年10月14日，中國在太原衛星發射中心採用長征二號丁運載火箭，所成功發射的首顆太陽探測科學技術試驗衛星。據指出，目前「羲和號」已經觀測到了近百個太陽爆發活動，相關科學數據向全球開放共享。

對於後續的探測計畫，國家航天局已組織相關單位提出了日地L5點太陽探測、太陽極軌探測、太陽抵近探測等一系列「三步走」任務規畫，將對太陽進行全方位立體探測，進一步深入認識太陽活動的起源和演化。