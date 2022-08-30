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經濟受超預期影響 李克強：鞏固恢復任務繁重

中央社台北30日電
李克強在第十次全國深化「放管服」改革電視電話會議上發表談話。(新華社)
李克強在第十次全國深化「放管服」改革電視電話會議上發表談話。(新華社)

中國國務院總理李克強29日在國務院召開的第十次全國深化「放管服」改革電視電話會議上說，第二季經濟受到超預期因素影響，當前鞏固經濟恢復基礎任務繁重，要著力穩住經濟大盤。

據新華社與央視新聞報導，國務院29日召開第十次全國深化「放管服」改革電視電話會議，李克強作了上述表示。

這場會議由中共中央政治局常委、國務院副總理韓正主持，另三名國務院副總理孫春蘭、胡春華、劉鶴也出席了會議。

李克強表示，第二季經濟受到超預期因素影響，當前鞏固經濟恢復基礎任務繁重。要全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情（COVID-19）防控和經濟社會發展，「堅持發展是解決我國一切問題的基礎和關鍵」。

李克強說，今年針對新挑戰果斷推出穩經濟一籃子政策和接續政策，力度超過2020年，規模合理適度。要把這些政策落到位，深化「放管服」改革，著力穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間。

他也指出，中國政府一方面以財政貨幣政策加強宏觀調控，另一方面持續深化「放管服」，均為應對衝擊、推動經濟的重要舉措。

他說，「放管服」改革是放開搞活、促進公平競爭，給群眾經商辦企更多自由和便利。「放管服」改革重在培育和壯大市場主體，政府刀刃向內刪繁除弊，簡政不減責，加強和創新監管，反對壟斷，維護公平競爭。

4到6月間，長三角經濟發展龍頭城市上海封城，中國經濟承壓明顯，第二季經濟成長年增率僅0.4%；儘管官方接連採取刺激經濟的措施，但國家統計局日前公布的7月經濟數據中，多項數據皆低於預期。

國務院 李克強 就業

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