我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／科學家破解「永生水母」基因 人類有望受用

善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療

四川重慶供電恢復正常 西南地區缺電緩解

記者廖士鋒／即時報導
中國西南地區由極端高溫引起的電力供應緊張情況有效緩解。(新華網)
中國西南地區由極端高溫引起的電力供應緊張情況有效緩解。(新華網)

中國長江流域旱情引起的四川地區電力供應緊張，迄今出現了緩解情況，川渝地區電力供應已恢復正常，工商生產也重啟。

據央視新聞消息，中國國家電網表示，8月30日起，四川全部大工業、一般工商業恢復正常供電，重慶取消了有序用電和商業節約用電措施，電力供應恢復正常，中國西南地區由極端高溫引起的電力供應緊張情況有效緩解，電力供應平穩有序。

此前電力最為緊張時，四川省曾在15日公告，為確保電網安全，勒令所有工業電力用戶生產全停，15日到20日放「高溫假」以達成「讓電於民」，由於重慶與成都是筆電、平板電腦等個人電腦生產重鎮，供應鏈也受到影響。

而在中國官方的介入下，從8月18日開始，來自北京、山西、山東、江蘇、浙江、安徽、福建、河南、湖南、江西、遼寧、青海、甘肅等13個省市的50台應急發電車，也陸續抵達四川，協助電力保供。中國航天科技集團四院所屬中天火箭也已向四川貴州兩省支援4,500餘枚人工增雨火箭。另外中國國家電網公司，則通過甘肅、陝西的跨省送電，再加上號稱藏區最大水電站的雅礱江兩河口水庫把應蓄的35.8億立方公尺水量，全用於下游雅礱江、金沙江和長江幹流上的18座水電站的電力保供。

四川向來高度仰賴水力發電，也造成先前乾旱時期連帶併發電力短缺，目前中國水利部已在30日表示，長江上游旱情9月有望隨著降雨而進一步緩解。

高溫 甘肅 北京

上一則

52歲外婆遛外孫「背影如少女」 網：不敢相信手機拍照

下一則

中國地產巨頭半年財報 萬科增長 碧桂園衰退

延伸閱讀

旱災剛過暴雨來 四川撤離近12萬人 已3.5萬人受災

旱災剛過暴雨來 四川撤離近12萬人 已3.5萬人受災
酷熱剛過又連降暴雨 四川12萬人緊急轉移避險

酷熱剛過又連降暴雨 四川12萬人緊急轉移避險
四川「旱澇急轉」送走了乾旱迎來了暴雨 3000人受災

四川「旱澇急轉」送走了乾旱迎來了暴雨 3000人受災
重慶今再工業限電 四川高溫天氣29日有望解除

重慶今再工業限電 四川高溫天氣29日有望解除

熱門新聞

中國國家海關總署公布，自31日起0時起，取消對出入境人員核酸檢測訊息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。圖為上海機場邊檢站。(取自澎湃新聞)

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

2022-08-25 09:18
在美購房的愛國大V司馬南，目前被禁言。（取材自微博）

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

2022-08-23 11:00
任志強身著囚衣，和其他獄友一同做著木工，表情有些凝重。（取材自推特）

因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光

2022-08-23 20:02
中國最高人民法院外觀。（百度）

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

2022-08-28 09:41
澳洲華裔記者成蕾。（Getty Images）

前澳籍中媒記者成蕾獄中生活曝光 4人輪睡1床

2022-08-25 09:54
將代表中國出賽世界小姐的秦澤文被踢爆學經歷造假。（取材自世界小姐中國區大賽官網）

代表中國出賽世界小姐的美女 被踢爆學經歷都是假

2022-08-28 06:19

超人氣

更多 >
爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走
22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部

22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部
紐時：台灣矽盾地位成「暴風眼」 中國動武將玉石俱焚

紐時：台灣矽盾地位成「暴風眼」 中國動武將玉石俱焚
華郵：文明人搭機基本準則 - 不脫鞋、不爭先恐後登機

華郵：文明人搭機基本準則 - 不脫鞋、不爭先恐後登機
涉槍殺外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

涉槍殺外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光