中媒：美兩老舊巡洋艦到台海 只是給「台獨」一個交代

美軍「昌塞勒斯維」號巡洋艦，預定於2026年退役。（美國海軍）

美軍巡洋艦「昌塞勒斯維號」（Chancellorsville）及「安提坦號」（Antietam）日前通過台灣海峽，中國的反應並未特別強烈。中國軍事專家稱，這兩艘美艦是即將退役老艦，戰力不足，過航台海只是給「台獨」一個交代。

眾院 議長裴洛西 訪台，解放軍 展開一連串鋪天蓋地的對台軍演。美接著宣稱，會一如既往派出機艦航行台灣海峽，展現「航行自由」行動。

兩艘美巡洋艦日前通過台灣海峽，解放軍東部戰區與中國外交部先後發表戰區部隊掌握、監控美艦的聲明，但聲明未如外界預期般強烈。

中國軍事專家宋忠平表示，這兩艘軍艦的技術性能比較落伍，威懾力有限。中媒進一步「起底」兩艘美艦的性能與現況。

新民晚報報導，這兩艘美艦過航台海，無非是想對台灣島上一些盼著「美國爸爸」撐腰的「台獨」勢力有個交代。

騰訊新聞「韋為大觀」欄目則稱，這兩條巡洋艦都隸屬美國海軍第七艦隊第5航母打擊群，而這個航母打擊群的老大哥正是「雷根」號航母。「雷根」號日前已先回日本母港。「找回場子的責任」就落到兩艘「貼身護衛」的身上。這次兩艦穿越台灣海峽，不僅僅是美軍想向解放軍示威，也是第七艦隊要為「雷根」號航母此前的行動「找補」，生怕被解放軍看扁了。

中媒進一步稱，兩艘美軍提康德羅加級巡洋艦，其只是在美軍斯普魯恩斯級驅逐艦的基礎上加裝了宙斯盾防空系統。以如今的眼光看，其單艦實力其實超不過現在一些國家新建造的萬噸大型驅逐艦。

中媒指，「安提坦」號在1984年服役，其裝備的早期型號宙斯盾雷達，性能已過時；當年它能搜尋解放軍殲-7、殲-8飛機，可如今是難以追蹤殲-20等隱形目標的。美軍公布的其退役日期是2024年。

「昌塞勒斯維」號在1987年服役，只比「安提坦」號年輕3歲，也將在2026年退役，兩艘艦沒有本質區別。

新民晚報稱，之前美軍過台海，基本上是出動一艘老舊的伯克級驅逐艦。如今，來的是兩艘巡洋艦。艦隻數量、單艦體量都超過以往。可以對「台獨」勢力有個交代。

其次，比起不敢抵近台海的「雷根」號，兩艘巡洋艦穿越台海，在美軍看來，反正走的是其理解的「國際水道」，不會過度刺激解放軍；可見，美軍是三思而後行，思慮半天，演了這麼一齣「穿越」劇。

騰訊新聞「韋為大觀」欄目稱，這次兩艘美巡洋艦到台海，解放軍也沒放過練兵的機會。東部戰區在回應中明確表示進行了全程跟蹤和警戒，掌握了這兩艦的行蹤，整個台灣海峽都在東部戰區的火力覆蓋範圍內，可以從海上和空中監視美軍巡洋艦。