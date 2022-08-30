我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療

新聞周刊：美軍營救拜登口譯只是作秀 260餘人仍受困

中媒：美兩老舊巡洋艦到台海 只是給「台獨」一個交代

記者陳言喬／即時報導
美軍「昌塞勒斯維」號巡洋艦，預定於2026年退役。（美國海軍）
美軍「昌塞勒斯維」號巡洋艦，預定於2026年退役。（美國海軍）

美軍巡洋艦「昌塞勒斯維號」（Chancellorsville）及「安提坦號」（Antietam）日前通過台灣海峽，中國的反應並未特別強烈。中國軍事專家稱，這兩艘美艦是即將退役老艦，戰力不足，過航台海只是給「台獨」一個交代。

眾院議長裴洛西訪台，解放軍展開一連串鋪天蓋地的對台軍演。美接著宣稱，會一如既往派出機艦航行台灣海峽，展現「航行自由」行動。

兩艘美巡洋艦日前通過台灣海峽，解放軍東部戰區與中國外交部先後發表戰區部隊掌握、監控美艦的聲明，但聲明未如外界預期般強烈。

中國軍事專家宋忠平表示，這兩艘軍艦的技術性能比較落伍，威懾力有限。中媒進一步「起底」兩艘美艦的性能與現況。

新民晚報報導，這兩艘美艦過航台海，無非是想對台灣島上一些盼著「美國爸爸」撐腰的「台獨」勢力有個交代。

騰訊新聞「韋為大觀」欄目則稱，這兩條巡洋艦都隸屬美國海軍第七艦隊第5航母打擊群，而這個航母打擊群的老大哥正是「雷根」號航母。「雷根」號日前已先回日本母港。「找回場子的責任」就落到兩艘「貼身護衛」的身上。這次兩艦穿越台灣海峽，不僅僅是美軍想向解放軍示威，也是第七艦隊要為「雷根」號航母此前的行動「找補」，生怕被解放軍看扁了。

中媒進一步稱，兩艘美軍提康德羅加級巡洋艦，其只是在美軍斯普魯恩斯級驅逐艦的基礎上加裝了宙斯盾防空系統。以如今的眼光看，其單艦實力其實超不過現在一些國家新建造的萬噸大型驅逐艦。

中媒指，「安提坦」號在1984年服役，其裝備的早期型號宙斯盾雷達，性能已過時；當年它能搜尋解放軍殲-7、殲-8飛機，可如今是難以追蹤殲-20等隱形目標的。美軍公布的其退役日期是2024年。

「昌塞勒斯維」號在1987年服役，只比「安提坦」號年輕3歲，也將在2026年退役，兩艘艦沒有本質區別。

新民晚報稱，之前美軍過台海，基本上是出動一艘老舊的伯克級驅逐艦。如今，來的是兩艘巡洋艦。艦隻數量、單艦體量都超過以往。可以對「台獨」勢力有個交代。

其次，比起不敢抵近台海的「雷根」號，兩艘巡洋艦穿越台海，在美軍看來，反正走的是其理解的「國際水道」，不會過度刺激解放軍；可見，美軍是三思而後行，思慮半天，演了這麼一齣「穿越」劇。

騰訊新聞「韋為大觀」欄目稱，這次兩艘美巡洋艦到台海，解放軍也沒放過練兵的機會。東部戰區在回應中明確表示進行了全程跟蹤和警戒，掌握了這兩艦的行蹤，整個台灣海峽都在東部戰區的火力覆蓋範圍內，可以從海上和空中監視美軍巡洋艦。

文章稱，以東部戰區的能力，要對付區區兩艘巡洋艦完全不在話下。兩艦搭載的反導系統再強，也無法攔截在近距離上發射的彈道導彈或者飽和式打擊的反艦導彈，更何況解放軍還有東風-17高超音速武器。

服役已38年的美軍「安提坦」號巡洋艦，將在2024年退役。（美國海軍）
服役已38年的美軍「安提坦」號巡洋艦，將在2024年退役。（美國海軍）

解放軍 眾院 裴洛西

上一則

上海新人婚禮遇封控 新郎用「人形立牌」替代

下一則

52歲外婆遛外孫「背影如少女」 網：不敢相信手機拍照

延伸閱讀

新聞周刊：美軍營救拜登口譯只是作秀 260餘人仍受困

新聞周刊：美軍營救拜登口譯只是作秀 260餘人仍受困
觀察站／美艦過台 難改中線消失新常態

觀察站／美艦過台 難改中線消失新常態
回應解放軍造橋 印度軍在邊界湖泊增派船艇

回應解放軍造橋 印度軍在邊界湖泊增派船艇
美2軍艦穿越台海 解放軍全程戒備未干擾

美2軍艦穿越台海 解放軍全程戒備未干擾

熱門新聞

中國國家海關總署公布，自31日起0時起，取消對出入境人員核酸檢測訊息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。圖為上海機場邊檢站。(取自澎湃新聞)

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

2022-08-25 09:18
在美購房的愛國大V司馬南，目前被禁言。（取材自微博）

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

2022-08-23 11:00
任志強身著囚衣，和其他獄友一同做著木工，表情有些凝重。（取材自推特）

因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光

2022-08-23 20:02
中國最高人民法院外觀。（百度）

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

2022-08-28 09:41
澳洲華裔記者成蕾。（Getty Images）

前澳籍中媒記者成蕾獄中生活曝光 4人輪睡1床

2022-08-25 09:54
將代表中國出賽世界小姐的秦澤文被踢爆學經歷造假。（取材自世界小姐中國區大賽官網）

代表中國出賽世界小姐的美女 被踢爆學經歷都是假

2022-08-28 06:19

超人氣

更多 >
爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走
22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部

22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部
紐時：台灣矽盾地位成「暴風眼」 中國動武將玉石俱焚

紐時：台灣矽盾地位成「暴風眼」 中國動武將玉石俱焚
華郵：文明人搭機基本準則 - 不脫鞋、不爭先恐後登機

華郵：文明人搭機基本準則 - 不脫鞋、不爭先恐後登機
涉槍殺外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

涉槍殺外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光