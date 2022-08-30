中共「20大」 10月16日召開

中共總書記習近平。新華社

中共 二十大敲定舉行時間，據新華社，中共中央政治局會議建議 ，「中國共產黨第二十次全國代表大會（二十大）」將於10月16日在北京 召開。報導稱，該會議由中共中央總書記習近平 主持。

據報導，中共中央政治局30日召開會議，研究中共第十九屆中央委員會第七次全體會議和二十大籌備工作。中共中央總書記習近平主持會議。

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會議還決定，中共第十九屆中央委員會第七次全體會議於2022年10月9日在北京召開。中共中央政治局將向中共的十九屆七中全會建議，中國共產黨第二十次全國代表大會於2022年10月16日在北京召開。

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會議強調，二十大是在中共全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會。

報導稱，二十大將高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，認真總結過去5年工作，全面總結新時代以來以習近平為核心的中共中央團結帶領全黨全國各族人民堅持和發展中國特色社會主義取得的重大成就和寶貴經驗。

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同時，大會將深入分析國際國內形勢，全面把握新時代新征程中共黨和國家事業發展新要求、人民群眾新期待，制定行動綱領和大政方針，動員中共全黨全國各族人民堅定歷史自信、增強歷史主動，守正創新、勇毅前行，繼續統籌推進「五位一體」總體布局、協調推進「四個全面」戰略布局，繼續紮實推進全體人民共同富裕，繼續有力推進中共黨的建設新的偉大工程，繼續積極推動構建人類命運共同體，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。

報導稱，二十大將選舉產生新一屆中共中央委員會和中央紀律檢查委員會。

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會議指出，目前大會各項籌備工作進展順利，要繼續紮實做好大會籌備工作，確保大會勝利召開。同時，會議還研究了其他事項。