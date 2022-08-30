罕見「主債貓還」現象 中國12隻寵物貓被拍賣償債

被用於償債的藍金小公貓，以約593美元成交。（取材自京東司法拍賣網）

人的債務可以由拍賣 寵物所得清償，中國近期發生「主債貓還」現象，12隻貓被拍賣用以償還債權人的資金，且這還符合中國民事執行相關法律，並不違法。

據南方周末報導，8月27日江蘇省張家港市法院發起的司法拍賣中，12隻被拍賣的寵物貓有11隻成交，其中一隻起拍價為1000元（人民幣，下同，約145美元）的藍金小公貓最終以4080元（約593美元）成交。

報導稱，拍賣的起因是陶某向原寵物貓主人黃某支付8萬1250元（約1萬1807美元）購買品種貓，但黃某最終並未賣貓，且只退還1250元（約182美元）。之後陶某將對黃某的債權轉讓給其母季某，季某向法院起訴黃某。張家港市法院受理後，發現黃某沒有其他可執行財產，便查封他正在販售的12隻寵物貓，進行司法拍賣。

報導稱，這並非中國首度拍賣寵物貓，2019年9月，南昌海關就曾罰沒走私物資緬因貓、德文貓等五隻寵物，進行公開拍賣。其中一隻緬因貓因撞臉明星易烊千璽，最終以2.75萬（約3996美元）高價成交。除了貓、狗之外，曾被拍賣的活物還有金龍魚、梅花鹿等，以及牛、馬、驢等家畜，甚至連「在養野豬」、駱駝都被拍賣過。

報導引述北京 航空航太 大學民法研究中心副主任王琦指出，現行中國關於民事執行的規定中，沒有針對寵物的特殊規定，寵物和普通動物一樣，都是可以被執行的個人財產；而北京市大興區法院執行局法官趙鑫則指出，目前活物拍賣的案件並不多，大興區法院一年執行的案件數量大約有2萬起，其中活物拍賣的案件也只有一兩起。