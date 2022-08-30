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河北祭超嚴苛防疫處罰 隱瞞行程者「三代不得考公職」

記者陳言喬／即時報導
中國多地陸續出現疫情，圖為上周重慶中心城區開展全員核酸檢測。（新華社）
中國多地陸續出現疫情，圖為上周重慶中心城區開展全員核酸檢測。（新華社）

中共20大前，中國防疫管控愈來愈嚴，河北承德通告獎懲措施，舉報他人有發熱咳嗽的獎500元人民幣（約72.6美元）；故意隱瞞行程拒不配合流調者，三代以內旁系親屬不得報考公務員和事業單位。

這個堪稱是史上最嚴的防疫處罰規定是由河北承德高新區發出。據「網信高新區」微信公眾號消息，承德高新區新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室30日通告，當前全區疫情防控形勢複雜嚴峻，為進一步管控疫情傳播管道，降低傳播風險，保障人民群眾生命健康和財產安全，確保社會大局平安穩定，特面向社會公開徵集疫情防控線索：

1.凡能提供轄區有關發熱、咳嗽等症狀人員資訊的，村醫私自為發熱人員治療的，2022年8月22日以來有承德市域外行程未按規定報備人員的，經核實後，每條有效線索獎勵舉報人500元人民幣。對多人舉報同一線索的只獎勵第一舉報人。

2.對故意隱瞞行程、拒不配合流調的，一經查實救治費用自理、列入失信人員名單，造成嚴重後果的追究刑事責任。其中：涉疫人員是黨員、領導幹部親屬的，一同追究黨員、領導幹部管理不好親屬的政治責任。涉疫人員是企業家的，列入銀行黑名單，不得申請各類貸款。涉疫人員是個人的，列入高新區個人失信記錄黑名單（三代以內旁系親屬不得參軍、不得入黨、不得報考公務員及事業單位等）；三年後，如個人無不良紀錄，方可恢復個人正常信用。

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