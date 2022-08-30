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曾質疑中國防疫政策 王思聰不再擔任萬達集團董事

記者廖士鋒／即時報導
中國知名富二代王思聰，遭發現已不再擔任萬達集團董事。（取材自Instagram）
中國知名富二代王思聰，遭發現已不再擔任萬達集團董事。（取材自Instagram）

曾經公開質疑中國抗疫神藥「連花清瘟」、並在朋友圈抱怨核酸篩檢政策的萬達集團董事長王健林獨生子王思聰，近日被媒體發現，已經不再擔任萬達集團董事。

觀察者網報導，根據天眼查APP顯示，大連萬達集團股份有限公司8月29日發生工商變更，王思聰退出董事行列。變更後，齊界為董事兼總經理、王健林為董事長、韓旭為董事、張諶為監事、肖廣瑞為董事、高茜為董事、黃國斌為董事、侯鴻軍為監事、張霖為董事、何其聰為監事。目前該公司由大連合興投資有限公司、王健林共同持股，王健林為公司董事長、法定代表人及實際控制人。

此前王思聰曾在4月14日時，轉發某個自媒體影片「世界衛生組織『推薦』連花清瘟，誰告訴你的？」，他並在貼文表示：「證監會應嚴查以嶺藥業。現在在中國能看到一個嚴謹、敢於求證、有良心、敢說真話的媒體，實在實在太難了」，但不久後王思聰重新編輯這條微博，刪除自己的評論，只留下轉發內容。

不久後的4月19日，王思聰又在微信朋友圈發文批評：「每天早上的核算（核酸）檢測，檢測的不是陽性或陰性，而是你的奴性和血性。今天開始不會再出門做核算（核酸）了」，評論發出不久，王思聰的微博遭到禁言，其微博上方顯示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。當時還有傳聞稱，王思聰被上海警方以「涉嫌尋釁滋事罪」逮捕，但消息未獲得官方證實。

王思聰現年34歲，是知名的中國富二代，也曾爆發出許多爭議。

微博 檢測 微信

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