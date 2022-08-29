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中印關係緩解 中大使：西段邊界多處部隊已脫離接觸

記者陳言喬／即時報導
中印邊境部隊在2020年6月於加勒萬河谷爆發肢體衝突。圖左二背影者為中方團長祁發寶，被印度一士兵拉扯，右側為包圍中方的印軍部隊。（取材自軍事報導截圖）
中印邊境部隊在2020年6月於加勒萬河谷爆發肢體衝突。圖左二背影者為中方團長祁發寶，被印度一士兵拉扯，右側為包圍中方的印軍部隊。（取材自軍事報導截圖）

因邊界糾紛造成中印關係緊張的局勢近來似有緩解跡象，中國駐印度大使孫衛東表示，中印邊境局勢總體穩定，雙方已在邊界西段多數地點實現脫離接觸。

自2020年6月中印邊境部隊在加勒萬河谷爆發嚴重肢體衝突後，雙方外交、軍事部門不斷進行談判，目前中印邊境部隊軍長級會談已進行到第16輪（今年7月）。

中國駐印度大使館網站報導，8月28日，中國駐印度大使孫衛東一行訪問印度的班加羅爾，出席一項中國圖片展剪綵揭幕，並接受印度媒體採訪。活動結束後，孫衛東接受在場的「印度時報」、「印度教徒報」、「德幹先驅報」、印度亞洲國際新聞通訊社（ANI）、今日印度等印主流媒體採訪。

孫衛東指出，2020年中印邊界事件發生以來，雙方一直通過外交和軍事管道保持溝通，舉行多輪邊境事務磋商和協調工作機制會議和軍長級會談。當前，在雙方共同努力下，雙邊關係總體呈現恢復勢頭。邊境局勢總體穩定，雙方已在邊界西段多數地點實現脫離接觸（部隊後撤）。下一步，雙方應推進個別剩餘問題解決進程，推動邊境局勢轉入常態化管控，以實現邊境地區可持續的和平與安寧。

孫衛東表示，中印共同利益遠大於分歧。鄰里之間存在分歧並不奇怪，重要的是應當妥善處理。邊界問題是歷史遺留問題。中方一直主張通過協商談判，尋求公平合理以及雙方都能接受的解決方案。在最終解決前，雙方應共同維護邊境地區的和平與安寧。

他說，中印關係具有地區和全球影響，雙方應立足於把自己的事情辦好，在發展這項最重要的任務上找到利益匯合點，相向而行，堅持互為發展機遇、互不構成威脅，做彼此的合作夥伴而不是對手。

印度 邊境 大使館

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