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防疫隨意加碼 河南澠池沒疫情也3天靜態演練

中央社台北29日電

中國官方一方面強調要穩經濟，一方面仍堅持疫情要清零，政策相互矛盾。由於官員動輒因防疫不力被免職，許多地方不加碼防疫也難。就連沒有疫情的河南省澠池縣，也宣布3天「靜態演練」。

界面新聞報導，河南省三門峽市澠池縣27日發布通告，根據當前省內尤其是市域疫情防控形勢需要，為檢驗澠池縣疫情防控應急處置能力和廣大居民的防護素養，決定自8月28日起在澠池縣主城區實行3天全域靜態演練。

通告顯示，靜態演練期間，主城區所有小區、村（社區）實施封閉管理。每天每戶可指定1名家庭成員外出採購一次生活必需品，外來人員不得進入小區。同時，嚴格限制道路車輛通行。公交車輛、計程車等所有公共交通工具暫停營運。

報導引述澠池縣疫情防控指揮部工作人員的說法，「靜態演練」實際上就是靜態管理。

澠池縣並沒有出現COVID-19疫情，該縣自19日起連續7天的常態化核酸檢測結果都是陰性。但這名工作人員說，近期周邊的三門峽市區和洛陽市新安縣都有發現陽性病例，澠池縣「夾在中間有點危險」，「所以靜態管理一下」。

根據第7次人口普查數據，截至2020年底，澠池縣常住人口約31萬人。

隨著COVID-19的病毒不斷變化，疫情已經越來越難防。有網友根據中國國家衛健委的資料統計，截至28日中午，全國高風險地區1457個，中風險地區1304個，這意味著行動受限的範圍在擴大，對生產、消費等均十分不利。

不過，當前中國高層下達的命令是「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」，防疫仍是第一位，各種相關亂象也層出不窮。

除了澠池縣預防性的「靜態演練」，大連因為在全員核酸檢測中發現15例無症狀感染者，官方公告今天起3天對大連市公共交通進行適當管控；一些網友反應，公車和地鐵減班的結果，今天車廂內都處於人擠人的狀態，引發民怨。

疫情 防疫 檢測

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