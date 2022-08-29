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華爾街日報：房市下滑致財富縮水 中國家庭勒緊褲帶

中央社台北29日電
房市不振拖累中國整體經濟。圖為福建省寧德市一處正在興建中的住宅。(中新社)
房市不振拖累中國整體經濟。圖為福建省寧德市一處正在興建中的住宅。(中新社)

房市不振拖累中國整體經濟，美媒調查指出，不少家庭財富縮水，不得不勒緊褲帶，加劇了經濟增長放緩趨勢。

華爾街日報中文網今天報導，數十座中國城市的新成屋和中古屋均價自去年9月以來有所下跌，而且看不到即將復甦的跡象，許多開發商已發生違約並停止施工，導致銷售下滑，並造成更多人對房市失去信心。

由於擔心房價會繼續走跌，許多房主正抑制支出，以省下更多的錢。

華爾街日報訪問了多名房主，其中在上海從事金融業的39歲唐女士原本想賣掉現在的房子，加錢在更好的社區買一戶更大的屋子，但經歷了為期兩個月因COVID-19疫情的封控以及目睹房市動盪後，她對經濟形勢信心大打折扣，迅速放棄了換屋的想法。她認為，若更多人收入受損，將動搖房市基礎。

據報導，如今唐女士過日子比以往更加精打細算，為壓縮日常開支，搭計程車更傾向與人共乘，還擔心房市會變得更差。

一名貴州凱里市居民則透露，他此前打算賣掉幾間房子，幫助兒子結婚前在北京買房，但疫情至今當地房價跌了近1/5，一直沒辦法賣掉，他因此不得不拿出所有積蓄，再向親友借錢，才湊夠了北京購屋的首付。

他說，「每個人都認為買樓在中國是穩賺不賠的事，沒想過風向會變得這麼快」。

安徽蚌埠49歲的崔先生反映，他幾年前因擔心母親的退休生活而幫她買了一間房，打算將來需要更多錢以支付母親生活費時再賣掉，但這間房的價值已從疫前大幅下跌，即使減價1/3也難賣出。他透露現在計畫透過存錢來支應母親的生活費。

上海高級金融學院專家朱寧表示，隨著對房價下跌的擔憂加深，愈來愈多人將重新評估支出和投資的決定。

朱寧分析，當前房市最大問題不是泡沫是否會破裂，而是如何實現軟著陸，並將房市對於中國整體經濟的損害降至最低，「一旦人們的預期改變，那一切都很難料了，這是一個影響深遠且令人不安的變化」。

房價 北京 華爾街

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