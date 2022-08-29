大連防疫升級 明起連5天主城區居民非必要不出戶

大連新冠肺炎疫情防控總指揮部決定，從29日24時起至9月3日24時止（共5天），全市範圍內進一步強化對人員流動性和聚集性的管控。（新華網）

大連新冠肺炎疫情防控總指揮部決定，從29日24時起至9月3日24時止（共5天），全市範圍內進一步強化對人員流動性和聚集性的管控，嚴控主城區（中山區、西崗區、沙河口區、甘井子區、高新區）區域內人員流動，全體居民實行非必要不出戶。原則上每戶居民每天最多可安排1人外出1次採買生活物資（中高風險地區除外）。

28日0時至24時，大連市新增15例無症狀感染者，主要在重點區域核酸篩查中發現，已閉環轉運至定點醫院隔離治療。

大連對於各級機關、企事業單位（醫院、供水、供氣、供電、環衛等保障城市運行的單位除外），除保留必需的值守人員外，其他人員一律居家辦公。同時，生產企業減少工廠作業人員規模。連續作業的企業只保留維持基本運轉所必需的作業人員，其他生產企業原則上只保留緊急訂單所必需的作業人員。

商超、農貿市場、菜市場等從業人員、快遞物流從業人員正常出行。各機關、企事業單位要合理確定本單位需出行上班人員名單，為需出行人員逐一開具出行證明並加蓋單位公章。出行人員憑出行證明出入。個體工商戶等無固定工作單位的從業人員由所在社區出具出行證明。

對因特殊原因需離連的人員，要嚴格落實報備制度，並查驗其48小時核酸檢測 陰性證明。

同時，大連嚴控公共交通出行，主城區區域內公交、地鐵 （輕軌）、長途客車、旅遊包車（不含返回外市地的旅遊包車）暫時停運。計程車、網約車繼續運營。

全市影劇院、洗浴中心、按摩院、體育館、健身 房、棋牌室、密室劇本殺場所、遊藝廳、文化館（站）、網吧、室內景區、KTV、歌舞廳、迪吧廳等公共場所暫時關閉；餐廳飯店暫停堂食；養老院、福利院、救助站、監所、精神衛生機構實行封閉管理，嚴禁人員探視。

商場超市、農貿市場等場所主辦方要嚴格落實主體責任，嚴格落實進入人員掃場所碼、規範佩戴口罩等防控措施；大型會議、演出、培訓、展銷促銷、農村集市等活動暫停舉辦；喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦。