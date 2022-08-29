村鎮銀行案 河南警方：已逮捕234人

河南許昌公安局發公告，表示以呂奕為首的犯罪團伙非法控制河南禹州4家村鎮銀行，涉嫌實施系列嚴重犯罪，公安機關已逮捕234人。（微博照片）

河南 村鎮銀行事件，引發當地民眾大規模示威。中國官媒先前報導，事件背後主腦、河南新財富集團實控人呂奕，透過影子公司控制數家村鎮銀行，並憑藉互聯網在全中國斂財，涉款400億元人民幣(約58億美元)，呂奕其後下落不明。29日，河南許昌公安 局發公告，表示以呂奕為首的犯罪集團非法控制禹州4家村鎮銀行，涉嫌實施系列嚴重犯罪，公安機關已逮捕234人。

河南警方表示，經公安機關進一步偵查發現，以呂奕為首的犯罪集團非法控制禹州新民生等4家村鎮銀行，涉嫌實施系列嚴重犯罪。該犯罪集團在正常存款利息之外，用非法獲取的部分資金，以年化收益率13%至18%「貼息」標準為誘餌吸攬資金，該「貼息」經資金捕客（掮客）層層盤剝後，被部分大額資金客戶獲取。

河南警方稱，目前當地公安機關已逮捕234名犯罪嫌疑人，追贓挽損工作取得重大進展。案件偵辦工作正在依法推進。

稍早，河南警方曾在7月10日通告，進一步查明：2011年以來，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪集團通過河南新財富集團等公司，以關聯持股、交叉持股、增資擴股、操控銀行高管等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮銀行，利用第三方互聯網金融平台和該犯罪集團設立的君正智達科技有限公司開發的自營平台及一批資金掮客進行攬儲和推銷金融產品，以虛構貸款 等方式非法轉移資金，專門設立宸鈺信息技術有限公司刪改數據、屏蔽瞞報。上述行為涉嫌多項嚴重犯罪。

近期，公安機關又逮捕一批犯罪嫌疑人，又依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。