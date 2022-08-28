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四川「旱澇急轉」送走了乾旱迎來了暴雨 3000人受災

記者陳言喬／即時報導
四川西部出現暴雨，發生山洪。（取材自四川在線）
四川西部出現暴雨，發生山洪。（取材自四川在線）

四川省乾旱險情逐步緩解，卻迎來了暴雨，四川省盆地西北部、川西高原部分地區出現大到暴雨，目前至少已有3000多人受災，4萬多人緊急移轉避險，當局已發出四級響應，做好「旱澇急轉」準備。

中國中央氣象台預測，未來十天華西地區持續多降雨天氣，降雨日數較多，累計降雨量將由前期的顯著偏少轉為較常年同期偏多四成至一倍，局地偏多兩倍以上，可能發生「旱澇急轉」。7月以來，陝西、甘肅、四川、重慶四省份大部分地區持續高溫乾旱，土壤失水疏鬆或結塊硬化，遇強降雨致災風險增大。

四川省氣象局繼續發佈暴雨藍色預警，四川省盆地西北部、川西高原部分地區有大雨到暴雨，廣元、綿陽、德陽、成都、雅安、樂山、巴中、南充八市部分地方有暴雨，局部大暴雨；川西高原有小到中雨，局部大雨，阿壩州東部個別地方有暴雨；攀西地區有陣雨或雷雨，局部有中到大雨。

在水情方面，沱江、涪江、嘉陵江、青衣江幹流將發生明顯漲水過程，岷江幹流將發生小幅漲水過程，德陽、綿陽、廣元等地部分中小河流可能發生接近或超過警戒水位的洪水

四川、重慶已啟動防汛四級應急回應，嚴防旱澇急轉。新一輪降雨共造成四川綿陽、廣元、阿壩等市（州）3600餘人受災，全省提前轉移避險4萬6400餘人。中國國家防總辦公室、應急管理部28日組織防汛抗旱專題視頻會商調度，要求四川等地做好防範應對工作。

不過，連續的降雨也緩解四川用電的緊張需求，中國國家電網28日表示，隨著氣溫下降，局部地區降雨，四川省一般工商業用電已經全部恢復，除高載能行業外，大工業用電正在逐步恢復用電。

四川多地出現大雨到暴雨，送走了乾旱迎來了積水。（央視截圖）
四川多地出現大雨到暴雨，送走了乾旱迎來了積水。（央視截圖）

暴雨 洪水 高溫

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