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唐山燒烤店毆人案 「涉黑惡勢力」28人被起訴

記者陳言喬／即時報導
以陳繼志（紅圈者）為首的唐山黑惡勢力，警方偵查起訴共查獲28名黑社會分子。（影片截圖）
以陳繼志（紅圈者）為首的唐山黑惡勢力，警方偵查起訴共查獲28名黑社會分子。（影片截圖）

發生在今年6月河北唐山燒烤店毆打無辜女子案，河北警方調查後已移送地區檢察院起訴。河北省人民檢察院在當地時間29日對外通報，以陳某志（陳繼志）為首的社會惡勢力共28人依法起訴。

央視報導，8月11日，陳某志等涉嫌惡勢力組織違法犯罪案件經由河北省廊坊市公安局廣陽分局偵查終結，移送廊坊市廣陽區人民檢察院審查起訴。近日，廊坊市廣陽區人民檢察院依法向廊坊市廣陽區人民法院提起公訴。

經查，6月10日2時40分許，陳某志、馬某齊、劉某1、陳某亮、李某1、沈某俊、李某瑞及劉某2、姜某萍（二人不起訴處理）在唐山市路北區某燒烤店吃飯時，陳某志對正在店內與同事李女、遠女、劉女用餐的王女騷擾，遭到王女的拒絕和斥責後，陳某志遂毆打王女，王女與李女反抗，後陳某志、馬某齊、劉某1、陳某亮、李某1、沈某俊分別在燒烤店內、店外便道上、店旁小胡同內，共同對被害人王女、李女、遠女、劉女持椅子、酒瓶擊打或拳打腳踢。

案發後，四名被害人由120救護車送醫，其中，李女、遠女經醫院檢查無需留院治療後自行離開；王女、劉女在普通病房住院接受治療，於7月1日出院。經法醫鑒定，被害人王女、劉女構成輕傷二級，李女、遠女構成輕微傷。

同時，經公安機關詢問被害人、訊問犯罪嫌疑人，並綜合現場勘查、調查取證，認定網傳四名被害人在小胡同內遭性侵害、從樓上被扔下、被汽車碾壓等均為虛假資訊。

另經深入偵查，2012年以來，陳某志等長期糾集在一起，在唐山市等地涉嫌以暴力、威脅等手段，實施非法拘禁、聚眾鬥毆、故意傷害、開設賭場、搶劫、掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助資訊網路犯罪活動、尋釁滋事等刑事犯罪11起，實施尋釁滋事、故意傷害等行政違法四起，逐漸形成了以陳某志為糾集者的惡勢力組織。該惡勢力組織為非作惡，欺壓百姓，破壞當地經濟、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響。

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