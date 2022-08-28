唐山燒烤店毆人案 「涉黑惡勢力」28人被起訴

以陳繼志（紅圈者）為首的唐山黑惡勢力，警方偵查起訴共查獲28名黑社會分子。（影片截圖）

發生在今年6月河北唐山燒烤店毆打無辜女子案，河北警方調查後已移送地區檢察院起訴。河北省人民檢察院在當地時間29日對外通報，以陳某志（陳繼志）為首的社會惡勢力共28人依法起訴。

央視報導，8月11日，陳某志等涉嫌惡勢力組織違法犯罪案件經由河北省廊坊市公安 局廣陽分局偵查終結，移送廊坊市廣陽區人民檢察院審查起訴。近日，廊坊市廣陽區人民檢察院依法向廊坊市廣陽區人民法院提起公訴。

經查，6月10日2時40分許，陳某志、馬某齊、劉某1、陳某亮、李某1、沈某俊、李某瑞及劉某2、姜某萍（二人不起訴處理）在唐山市路北區某燒烤店吃飯時，陳某志對正在店內與同事李女、遠女、劉女用餐的王女騷擾，遭到王女的拒絕和斥責後，陳某志遂毆打王女，王女與李女反抗，後陳某志、馬某齊、劉某1、陳某亮、李某1、沈某俊分別在燒烤店內、店外便道上、店旁小胡同內，共同對被害人王女、李女、遠女、劉女持椅子、酒瓶擊打或拳打腳踢。

案發後，四名被害人由120救護車送醫，其中，李女、遠女經醫院檢查無需留院治療後自行離開；王女、劉女在普通病房住院接受治療，於7月1日出院。經法醫鑒定，被害人王女、劉女構成輕傷二級，李女、遠女構成輕微傷。

同時，經公安機關詢問被害人、訊問犯罪嫌疑人，並綜合現場勘查、調查取證，認定網傳四名被害人在小胡同內遭性侵 害、從樓上被扔下、被汽車 碾壓等均為虛假資訊。

另經深入偵查，2012年以來，陳某志等長期糾集在一起，在唐山市等地涉嫌以暴力、威脅等手段，實施非法拘禁、聚眾鬥毆、故意傷害、開設賭場、搶劫、掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助資訊網路犯罪活動、尋釁滋事等刑事犯罪11起，實施尋釁滋事、故意傷害等行政違法四起，逐漸形成了以陳某志為糾集者的惡勢力組織。該惡勢力組織為非作惡，欺壓百姓，破壞當地經濟、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響。