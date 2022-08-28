反制Chip 4 中揪韓加強供應鏈合作

中國為抗衡美國主導的晶片四方聯盟（Chip 4），與南韓簽署加強供應鏈合作文件。圖為浙江省嘉興市一家科技公司，工作人員查看晶圓。（中新社）

在美國拉攏南韓 重組高科技供應鏈 之際，中韓在27日簽署部門間「關於加強產業鏈供應鏈合作」文件，雙方就深化供應鏈合作首次簽署諒解備忘錄，並決定新設司局級協調協商機制，討論今後供應鏈事宜。這是中韓自2020年10月以後，再次舉行經濟部長會議。中美拉攏南韓的角力，將進一步擴大。

美中貿易戰開打以來，美國頻對中國高科技產業祭出「卡脖子」制裁，其中以半導體供應鏈最嚴重。美國並積極推動組成晶片四方聯盟（Chip 4），預定9月初舉行籌備會議，針對北京 的意味濃厚。這次中韓簽署加強產業鏈供應鏈合作文件，因而更受關注。

中國國家發改委發布，發改委主任何立峰和南韓副總理兼企劃財政部長秋慶鎬27日以視訊方式，共同出席中韓經濟部長會議。

雙方在會上簽署了部門間關於加強經濟領域務實合作、「關於加強產業鏈供應鏈合作」、關於中韓第三方市場合作重點項目三份合作文件和會議紀要。雙方也同意，適時在中國舉辦首屆「中韓經濟領域務實合作交流會」，以有效促進兩國政府、地方城市、企業、智庫在產業契合度高的領域開展政策交流和務實合作。

中國代表強調，雙方需共同維護兩國和全球「產業鏈供應鏈安全穩定暢通」，並稱，中方有信心有條件有能力推動下半年經濟持續向好，保持經濟社會大局穩定，保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果。

中國發改委國際司主要負責人指出，雙方將根據需要，就兩國產業鏈供應鏈相關政策交換意見，穩步推進在新興產業領域的合作。

韓聯社報導，何立峰與秋慶鎬出席會議，雙方首次就深化供應鏈合作達成一致。還決定擴大「碳中和」政策交流，以達成碳中和目標。將此前以「治霾」為重點的合作，擴大至環保低碳發電領域，並在國際社會繼續開展氣候、環境領域合作。

這是兩國時隔近兩年再次舉行經濟部長會議。雙方就深化供應鏈合作首次簽署諒解備忘錄，並決定新設司局級協調協商機制。雙方藉此確保在供應鏈不穩時的溝通管道，同時還商定進一步加強兩國政策溝通。