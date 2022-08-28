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四川出現新一輪暴雨 28日晚啟動四級防汛應急響應

記者賴錦宏／即時報導
四川28日出現新一輪暴雨，四川省氣象局於下午4時繼續發布暴雨藍色預警。（微博照片）
四川28日出現新一輪暴雨，四川省氣象局於下午4時繼續發布暴雨藍色預警。（微博照片）

四川28日出現新一輪暴雨，四川省氣象局於下午4時繼續發布暴雨藍色預警，預料由28日晚8時至周一（29日）晚8時，四川盆地有陣雨或雷雨並伴有短時大風，其中，巴中、南充兩市及廣元、綿陽兩市東部、達州及遂寧2市北部、雅安及樂山兩市南部、宜賓西部有雨量達50至80毫米的暴雨、局部地方更有雨量達150至200毫米的大暴雨。

據中新社，綜合考慮前期降雨情況及當前雨情、汛情、災險情及變化趨勢，經四川省防汛抗旱指揮部研究決定，由28日晚6時起時啟動四級防汛應急響應。

另據京報網，中國南方近日氣溫下降、上游旱情趨緩，加上正值大潮汛，上海的河湖水位有所回升，上海市14個水利控制區處於正常水位，生態用水、灌溉用水、航運需求能夠基本得到保證。

自8月1日以來，上海全市高溫日數達22天，累計降水量68.5毫米，比多年同期154.2毫米少近6成，加上長江中下游地區普遍持續高溫乾旱，長江和太湖來水減少，黃浦江幹流、長江口潮位為近20年同期最低，其中吳淞口站平均高潮位和低潮位分別是3.41米及1.11米，比歷史同期（2000至2021年）分別低30厘米和18厘米，最低潮位僅為0.54米。

為確保內河水位，上海水務部門加強全市水閘引排水調度，採取漲潮時增加引水，落潮時關閘減少排水等措施。據統計，8月1日以來，上海市水利區周邊170多座水閘引水2,092閘次，累計9,621小時，排水1,979閘次、累計11,615小時，較去年同期引水增加20%、排水減少約10%左右。

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