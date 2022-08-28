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河南捕獲大「怪魚」 網友先問能不能吃

記者陳言喬／即時報導
鱷雀鱔可以長到一米以上，其牙齒非常鋒利被稱為「頂級淡水魚殺手」。（騰訊新聞）
鱷雀鱔可以長到一米以上，其牙齒非常鋒利被稱為「頂級淡水魚殺手」。（騰訊新聞）

河南最近捕獲兩條野生外來種的凶猛怪魚「鱷雀鱔」，有網友稱要「起鍋燒油」做了吃。但專家稱，這魚的鱗片非常堅硬，魚肉不好取，而且卵有劇毒，不宜食用。

央視新聞報導，河南汝州雲禪湖水域日前被市民發現一條長達七、八十公分的長嘴怪魚，經當地專業人員圍捕已於26日晚抓獲兩條一公一母的「怪魚」，經確認為兩條鱷雀鱔，已被無害化處理（處死後再做到不汙染環境）。

紅星新聞報導，鱷雀鱔是外來物種，被稱為「頂級淡水魚殺手」，生性凶猛缺乏天敵，繁殖能力強，每年可以產數萬枚魚卵。它不僅會吃掉水域內的魚類，食物短缺時還有可能攻擊人類。

但這種外來種的「怪魚」可能已擴散到中國各地湖泊，中國國家大宗淡水魚產業技術體系外來物種入侵防控崗位科學家顧黨恩表示，鱷雀鱔的擴散大部分還是人為傳播，汝州發現的可能是被人購買養殖後放生到湖泊裡的。

他說，鱷雀鱔是作為觀賞魚類引入的，體形奇特、凶猛，能滿足人們的獵奇心理，所以有人喜歡養。鱷雀鱔引進應該有二、三十年了，而且最晚20年前就有人工繁殖了。

顧黨恩說，鱷雀鱔已在廣東珠江一帶建立了種群，特別是廣州、佛山的城市公園湖泊裡大部分都有鱷雀鱔，一些河道中也有鱷雀鱔的身影。

多地也出現鱷雀鱔蹤跡，日前江蘇靖江市一社區景觀池的鱷雀鱔，咬傷了一名男孩的手指。

報導稱，很多網友詢問這種魚能不能吃？北京市水生野生動植物救護中心高級工程師鄒強軍表示，鱷雀鱔的鱗片非常堅硬，從這樣一條「全副武裝」的魚身上獲取魚肉是很困難的事情。顧黨恩則說，鱷雀鱔不適宜食用，且卵有劇毒。鄒強軍表示，若食用鱷雀鱔，稍不留意就會發生中毒事故，牠的經濟價值非常有限。

外來種的鱷雀鱔被稱為「頂級淡水魚殺手」，生性凶猛缺乏天敵，但其鱗片非常堅硬且卵有...
外來種的鱷雀鱔被稱為「頂級淡水魚殺手」，生性凶猛缺乏天敵，但其鱗片非常堅硬且卵有劇毒，不宜食用。（紅網）

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