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疫下香港每天至少1名長者自殺身亡

香港中通社8月26日電
2020年至2021年疫情期間，香港長者自殺數字屢創新高，相當於每天至少1名長者自殺身亡。資料圖為一名長者在香港仔出行。 (香港中通社)
2020年至2021年疫情期間，香港長者自殺數字屢創新高，相當於每天至少1名長者自殺身亡。資料圖為一名長者在香港仔出行。 (香港中通社)

香港志願服務機構生命熱線26日公布數據，長者自殺數字5年內增兩成，疫情下，每天有至少1名長者自殺身亡。

生命熱線根據香港死因裁判法庭公布的2021年自殺個案作分析，發現近年自殺數字有上升趨勢，由2017年的916宗升至2021年的1010宗，錄得超過10%的升幅。

其中，長者個案占整體自殺數字逾四成，值得關注，個案從2017年的363宗升至2021年的446宗，急增兩成。

2020年至2021年疫情期間，長者自殺數字屢創新高，相當於每天至少1名長者自殺身亡。

生命熱線執行總監吳志崑表示，疫情期間社交距離措施收緊，社區康體設施關閉，長者與社會失去聯繫，倍感孤獨；同時，新聞時常報道長者感染新冠後死亡率高，令長者長期感到不安。

今年上半年，生命熱線接聽數字較去年同期增長超過兩成，由57820宗升至69800宗，但求助者大部分是41至60歲人士，60歲以上長者僅占一成。

生命熱線程序策畫經理梁永棠指，男性長者偏向不求助，尤其是退休後、學歷較高的長者，認為傳統服務無法幫助自己，因此長期處於壓抑狀態，最終選擇自殺。

精神科專科醫生崔永豪表示，該情況與性別定型有關，男性普遍要強，認為弱者才會有情緒問題，因此不求助。但整體而言，長者普遍會否認自己出現抑鬱症狀，需要家人多加留意。

崔永豪指出，抑鬱症也會造成身體疼痛，如長者有不明原因的疼痛，家人需留意其是否受心理因素影響。他呼籲市民多聆聽和陪伴長者，也要適時提供實際支援，舒緩其身體不適。

疫情 香港 社交距離

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