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中國前羽球球后葉釗穎：曾被迫在奧運賽事放水

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中國前羽球球后葉釗穎：曾被迫在奧運賽事放水

中央社哥本哈根27日綜合外電報導
2000年雪梨奧運，葉釗穎（右）接到命令，故意在準決賽中輸給另名中國代表龔智超（中）。龔智超之後在決賽中擊敗丹麥好手馬丁（Camilla Martin）。(Getty Images)
2000年雪梨奧運，葉釗穎（右）接到命令，故意在準決賽中輸給另名中國代表龔智超（中）。龔智超之後在決賽中擊敗丹麥好手馬丁（Camilla Martin）。(Getty Images)

中國前羽球球后葉釗穎今天透露，她參加2000年雪梨奧運時，曾接獲管理階層命令，要她在準決賽中輸給另名中國代表龔智超，並讓對方保留體力，以提高中國隊拿金牌的機會。

法新社報導，葉釗穎接受丹麥第二電視台（TV 2）訪問時表示，「他們要求我這樣做。他們告訴我，不要搞得像是我刻意輸球，但同時他們也要我別讓龔智超太累，他們希望我輸掉2局，而不是3局，這樣就不會讓她太累。你們可以再去看一遍（比賽畫面），我故意出界之類，或是確保沒有過網，我當時沒有選擇。」

葉釗穎沒有透露任何教練或管理人員的姓名，僅強調，「我們覺得很無助，因為我們只能獨自對抗整個體系。對運動員來說，奧運幾乎可說是千載難逢的機會，所以這真的很令人沮喪，但我只有一個人，沒辦法對抗體系。」

龔智超之後在決賽中擊敗丹麥好手馬丁（Camilla Martin），成功奪得金牌。

上述訪問是在西班牙馬拉加（Malaga）進行。葉釗穎與她的丈夫、中國前國足明星選手郝海東逃出中國以後，一直居住在當地。

兩夫婦還在訪問中表示，自從郝海東在2020年6月對北京政府提出強烈批評之後，他們這輩子大概都沒有機會再回到中國了。

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