中國詐騙集團在柬埔寨 逼亞洲人電話詐騙同胞

近期柬埔寨打工詐騙案件層出不窮，受害者有來自香港、台灣、泰國和馬來西亞的年輕人。圖為香港警務處和入境事務處人員當天在香港國際機場預辦登機櫃位派發宣傳單張，提醒離港旅客小心求職騙案及注意外遊安全。 (中新社)

「南華早報」報導，近期柬埔寨打工詐騙案件層出不窮，受害者有來自香港、台灣、泰國 和馬來西亞的年輕人，手法多以在社群媒體登廣告，或透過臉書熟人介紹高薪工作。

一旦這些年輕人離家赴柬埔寨打工，就落入人蛇集團的陷阱，背負中國詐騙集團 的債務，被迫欺騙同胞，若不聽命行事就要面臨被毆打，以及被賣給其他犯罪集團的風險。

專家憂心成千上萬年輕男女可能成為詐騙集團的俘虜，每天須違背意願打無數通詐騙電話。詐騙手段包括網路戀愛、高收益外匯交易和龐氏騙局，或是佯裝成警察和海關人員，騙取他人畢生積蓄。

香港當局表示，港人身陷東南亞求職騙案，總計接獲41宗報案，當中有些人仍受困柬埔寨和緬甸，但已有23人確認安全。

大多數被騙的受害者來自台灣、泰國和越南 ，但也有印尼人、馬來西亞人甚至肯亞人，被詐騙集團誘騙到當地工作，從事電信詐騙。

根據警方消息人士，每個詐騙網絡由少數幾名中國人監控，旗下管理數十名被關押在詐騙園區的受害者。

像是柬埔寨有多間旅館被改造成電話詐騙中心，各層樓都住著來自不同國家的人，以國內同胞作為下手目標。

「南華早報」旗下「本周亞洲」（This Week in Asia）看到的影片顯示，在位於柬埔寨施亞努市（Sihanoukville）的一處詐騙中心，有人員坐在辦公桌前打電話，周圍貼著字卡，上頭有激勵人心的口號、銷售模式腳本，以及潛在目標清單。

泰國皇家警察總部（Royal Police）副局長蘇拉切（Surachate Hakparn）說：「這些地方有武裝警衛、鐵絲網和路障，進不去也出不來。」

他負責領導打擊人口販運，自去年底以來，已從柬埔寨救出900名泰國人。

受害者可能需要好幾個月才能還清欠詐騙集團的「債務」。從柬埔寨外流的影片顯示，有數十名越南人衝出一家賭場，嘗試游泳渡河，逃離揮舞木棍追打他們的警衛。

台灣勵馨基金會移住者服務中心主任李凱莉說，對於逃出詐騙電話中心的人來說，因為他們曾同謀詐騙同胞，使得法律上的問題更加複雜。

她說：「我們必須將這些人視為受害者。他們必須活下去，所以這一路上可能觸犯法律…但這其實是人權議題。」

據警方統計，約有1萬名台灣人和泰國人在柬埔寨失蹤，被營救的越南人、馬來西亞人、印尼人和菲律賓人也多達數百人。

迫於外交壓力，柬埔寨政府表示將很快發布打擊犯罪集團的計畫，並否認官員與詐騙集團有所牽扯。