上海黃浦江水位降至近20年來最低 近百艘運砂船擱淺

8月24日，上海黃浦江邊，一對新人正拍攝婚紗照。受近期持續高溫影響，加之上游來水減少，黃浦江夏季水位現十年新低。 (中新社)

四川與長江流域持續乾旱也影響到位處下游的上海。新民網報導，上海雖然結束了連續多日的高溫 天氣，但由於長江和太湖來水減少，黃浦江水位出現近20年的同期低位，並導致眾多運砂因此擱淺。

報導稱，26日上午，新民網記者來到閔行區平南路附近的龍茗路橋，看到下方的淀浦河上，20多艘運送砂石的貨船仍排著長隊停泊在河道中央，這些船隻已經在此滯留了一段時間。

央視新聞則指出，連接黃浦江的淀浦河水位往年水位都在2.7至2.8公尺，今年水位低了20多公分。在上海閔行區淀東泵閘河段附近，有近百艘運沙船因此滯留。周邊其他幾個航道的閘口正在維修，處於停運狀態。短期之內，淀浦河船隻滯留問題或將持續。

上海水務部門表示，由於黃浦江與外河相通，受上游來水減少和高溫蒸發影響，黃浦江各水文站的潮位出現了2003年以來的同期低值。

上海市水務局防禦處處長沙治銀說，「太湖來水、長江來水，目前我們預測來水大致減少了30%，以黃浦公園為例的話，平均的高潮位大致低了10公分，平均低潮位大致低了30公分。」

預計近期黃浦江水位依舊會處於同期較低值，為確保內河水位，8月以來上海各水閘採取漲潮時增加引水，落潮時關閘減少排水的措施，以確保農業灌溉等水利控制處於正常水位。

此外，由於上游來水減少，部分長江口水域出現夏季鹹潮，但對上海暫無影響。目前，上海四大水源地取水口周邊的氯化物濃度都處於正常水準。