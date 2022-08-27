亂罰錢？陝西菜商賣5斤芹菜 被罰1萬

中國地方政府亂罰錢引發的民怨層出不窮。圖為菜市場示意圖。(中新社)

中國地方政府亂罰錢引發的民怨層出不窮，陝西榆林市昨天被曝一菜商賣出5斤芹菜後，因為抽檢不合格，竟遭市監局重罰人民幣6.6萬元（約1萬美元）。菜商無奈表示願受罰，「但不要一下子把人罰死」。

央視新聞26日報導，中國國務院 近日對19個省市展開大督察，國務院第16督查組到陝西實地督查，對菜商賣5斤（合5.5磅）芹菜被罰人民幣6.6萬元（約1萬美元）一事展開調查走訪。

報導指出，榆林一家蔬菜 糧油店去年10月某一天進了7斤芹菜，市場監管部門提取其中2斤抽檢，另外5斤以每斤4元賣出。一個月後，菜商收到報告指該批芹菜檢驗不合格。

處罰決定書稱，菜商無法提供購進該批次不合格芹菜的供貨方許可證明及票據，不能如實說明進貨來源，未履行進貨查驗義務，違反食品安全法相關規定，對菜商作出6.6萬元的處罰，並沒收賣芹菜20元的「違法所得」。

被罰的賀姓菜商無奈表示，自己肯定是有點錯誤，也接受處罰，「但不要一下子把人罰死」；「你說我得賣多少噸芹菜才能掙回來那6萬多？」

國務院督察組官員與榆林市監局開會時指出，行政處罰法規定，處罰必須與違法事實、情節以及危害社會程度相當；一個幾十元的案值罰好幾萬元，過罰不相當。榆林市監局副局長延艷東也坦承「有點過罰不當」。

第16督查組成員陳曉表示，執法不能只講力度，市場監管部門在維護好市場秩序的同時，也要為小微主體的生存營造良好環境。

報導指出，督查組查閱榆林市監局2021年以來在食品安全對小微市場主體的50幾起處罰中，超過5萬元的就有21起，而被罰的小攤商案值只有幾十、幾百元。