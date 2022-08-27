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美日政要接連訪台 解放軍在台周邊演訓「常態化」？

記者林則宏／即時報導
圖為解放軍東部戰區8月7日在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓時戰機編隊飛行。新華社
圖為解放軍東部戰區8月7日在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓時戰機編隊飛行。新華社

中國解放軍東部戰區26日晚間發布消息稱，近日，東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，「這是根據台海形勢變化組織的常態化軍事行動。戰區部隊將持續練兵備戰，堅決捍衛國家主權安全和台海地區和平穩定」。

北京青年報旗下微信公眾號《政知道》指出，東部戰區此前曾提過「常態組織台海方向戰備警巡」。但在台島周邊海空域進行「常態化軍事行動」，則是首次提到。

文章稱，今年以來，解放軍在台灣周邊多有演訓活動。尤其是8月2日美國眾議長裴洛西訪台後，東部戰區各任務部隊在台島周邊海空域持續展開了一系列軍事行動。

其間，戰區海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊、聯勤保障部隊等兵力，聚焦聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰、聯合反潛、聯合保障等實戰化科目，持續在台島北部、西南、東南海空域進行高強度、成體系、環台島聯合演訓。

直至8月10日，東部戰區新聞發言人施毅宣布，東部戰區在台島周邊海空域組織的聯合軍事行動成功完成各項任務。

《政知道》指出，在上一輪集中演訓過程中，針對軍演會否成為「新常態」？中國外交部發言人早前均未做出正面回應。但在裴洛西佩訪台後，「美國仍在錯誤的道路上『狂奔』」。

8月14日至15日，聯邦參院外交委員會亞太小組主席馬基（Edward Markey）14日率團到台進行為期兩天的訪問。15日當天，東部戰區在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。

8月21日，印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）到台訪問。中國外交部以發言人名義發布新聞稿稱，中方已就此向美方提出嚴正交涉，敦促美有關方面恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止與台灣一切形式官方往來。

8月22日至24日，日本自民黨議員、「日華議員懇談會」會長古屋圭司訪台。中國外交部發布新聞稿稱，對其「惡劣行徑」表示強烈譴責，將採取堅決有力措施，捍衛國家主權和領土完整。

緊接著，共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）於8月25至27日訪問台灣。

解放軍東部戰區隨即於26日發布前述訊息及相關影片。但《政知道》未進一步說明，解放軍在台灣周邊進行「常態化」軍事行動的意義究竟為何。

解放軍 裴洛西 微信

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