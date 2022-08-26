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西藏疫情持續 邊境城鎮1000旅客滯留

中央社台北26日電
西藏本月初爆發COVID-19疫情，邊境城鎮吉隆鎮一度有約1000名旅客滯留。圖為8月15日位於拉薩市群眾文化體育中心內設立的方艙醫院。 中新社
西藏本月初爆發COVID-19疫情，邊境城鎮吉隆鎮一度有約1000名旅客滯留。圖為8月15日位於拉薩市群眾文化體育中心內設立的方艙醫院。 中新社

西藏本月初爆發COVID-19疫情邊境城鎮吉隆鎮一度有約1000名旅客滯留。有旅客表示，當地核酸檢測出結果慢，以及入住的酒店突然有陽性感染者等，導致在當地滯留16天才能離開。

陸媒財新網25日報導，西藏日喀則市吉隆縣吉隆鎮是與尼泊爾交界的邊境小城，也是中國和尼泊爾最主要的陸路貿易口岸。

旅客陳燕（化名）8月7日抵達吉隆鎮，當地因疫情實行靜態管理，她一直滯留在酒店，禁止外出。

西藏22日舉行疫情新聞發布會通報，截至21日，在西藏共有4427名遊客，離藏需符合7天內低風險區旅居史、具有「三天兩檢」陰性、「藏易通」綠碼、抗原檢測陰性。陽性感染者、密切接觸者和密接的密接、滯留中高風險區的人，暫時不得離藏。

陳燕表示，有約1000名旅客滯留在吉隆鎮，他們自發組織微信群與政府溝通。

她說，19日起有工作人員派發轉移意見徵求表，統計他們的個人資料和離藏交通工具，當時她以為可以離開。22日早上完成抗原檢測後，中午又接獲通知，指由於酒店有遊客屬陽性感染者，要暫停轉移，只能繼續在酒店滯留。

多位遊客反映，吉隆鎮的吉隆賓館、雅閣賓館、雪域賓館均有房客檢測陽性，被運往方艙醫院隔離。

吉隆縣疫情防控辦公室工作人員承認，「防疫戰打了兩年，西藏第一次面臨這樣的情況，工作方面確實存在困難」。

直至23日下午，吉隆縣才重新啟動分批轉運遊客，先轉移沒有陽性病例酒店的旅客，而有陽性感染者酒店的旅客需重新做核酸檢測，連續3天沒有病例且結果陰性才能轉移。

陳燕在吉隆鎮滯留16天，終於在23日晚獲准離開前往拉孜縣，在拉孜縣再隔離7天後才可離藏。

除旅客滯留問題外，報導又指出，吉隆縣居民在疫情期間面對就醫難的問題。

當地人沈翔（代名）與妻子經營小生意，8日起他們一直居家隔離，19日下午做完核酸後，懷孕3個多月的沈太太開始發燒，21日核酸結果顯示陽性，被送到吉隆口岸醫院隔離。

沈太太表示，隔離病房的環境比預想中骯髒，到處是積水，生活垃圾和醫療垃圾混在一起。她與10人同住，平時沒有醫生為孕婦檢查。

22日晚上，在他們夫婦不斷爭取下，才能和另一名感染者坐救護車轉到市內醫院，但由於市內醫院缺少床位，沒有市內醫院接收她。

沈翔表示，「不停地給縣裡的醫生、工作人員和市長熱線打電話，中途我妻子嘔吐了好幾次」。直至23日早上終於有舊醫院改造的臨時收治點，容許太太先做檢查，如果胎兒沒有問題再送她往方艙。

但同日下午，醫生通知沈翔：「孩子可能保不住了，等待下一步的清宮手術。」

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