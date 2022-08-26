參議員布萊克本訪台 中外交部：強烈不滿和堅決反對

台灣總統蔡英文（右）在總統府接見共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）（左）訪問團，歡迎他們來訪台灣。圖／總統府提供

聯邦參議員 布萊克本（Marsha Blackburn）訪台，中國外交部26日晚間發布新聞稿稱，中方對此強烈不滿和堅決反對，強調將「繼續採取有力措施，堅決維護國家主權和領土完整」。

中國外交部表示，美國會有關議員「竄訪中國台灣地區」，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，違反美方作出的僅和台灣保持非官方關係的承諾，中方對此強烈不滿和堅決反對。

中國外交部重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」。中方堅決反對「台獨」分裂和外部干涉的決心堅定不移。

中國外交部說，敦促美方有關政客恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，立即停止與台展開任何形式的官方往來，立即停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

蔡英文總統26日上午接見「美國聯邦參議員布萊克本訪問團」時指出，面對威權主義國家對世界秩序帶來的干擾及威脅，民主國家更應該團結合作，共同捍衛民主自由價值的堅定防線。布萊克本致詞時表示，期待持續幫助及支持台灣，讓台灣能夠保持自己的獨立及自由。

值得注意的是，正值布萊克本訪台之際，國防部 表示，截至下午5時，一共偵獲中國解放軍 機35架次（其中15架次逾越台海中線、3架次擾西南空域），以及解放軍艦8艘次，持續於台灣周邊海空域活動。解放軍東部戰區26日表示，近日解放軍在台島（指台灣島）周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，並稱「這是根據台海形勢變化組織的常態化軍事行動」，強調解放軍將持續練兵備戰，堅決捍衛國家主權安全和台海地區和平穩定。