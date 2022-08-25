繼長江白鱘 美人魚原型「儒艮」 在中國也滅絕

儒艮已被宣告在中國功能性滅絕。（取材自「廣東海洋大學水生生物博物館」微信公眾號）

在大陸特有的長江白鱘遭國際組織正式宣告滅絕後不久，儒艮也由學者在國際期刊發表研究成果稱，這種生物已經在中國滅絕。

據「Vista看天下」消息，由中國科學院和倫敦動物學會的科學家共同完成的研究，成果顯示因為棲息地被破壞和偷獵，有「美人魚原型」之稱的儒艮，在中國已經滅絕，相關成果發表在英國 「皇家 學會開放科學」期刊。

報導指出，儒艮曾廣泛分布在印度洋、太平洋的熱帶及亞熱帶沿岸和島嶼水域，中國境內則分布在南海水域。由於棲息地被破壞和捕撈，目前主要集中在澳洲 ，其他地區的儒艮數量已急劇下降。

儒艮在1988年被中國列為國家一級重點保護動物，然而自2008年以來，已沒有儒艮在中國出現的記錄。科學家調查研究後認為，儒艮在中國已經功能上滅絕，即「牠已不再能自我維持生存」。

公開資料顯示，1950年代動物學家壽振黃最早在北部灣發現儒艮，此後一直在海南島、廣西海域有發現、捕獲的紀錄，直到2000年到2004年，每年都能發現2到5頭，但2004年以後幾乎並未發現，最後一次有中國儒艮的蹤影是2008年在海南省文昌市東郊，發現一具儒艮屍體。