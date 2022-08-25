中國女排亞洲盃竟戴口罩比賽 網諷：怎不穿防護衣

從事劇烈運動時戴口罩容易造成心肌損傷，中國排協26日凌晨緊急為此公開道歉。（取自中國排協微博）

目前正在菲律賓舉行的亞洲盃女子排球賽，中國女排25日出戰伊朗 隊時竟戴著口罩 登場，畫面傳回中國後引發眾多網友批評，認為在如此激烈的體育賽事中要求選手戴上口罩，簡直是不顧運動員 的健康。還有網友反諷，怎麼不乾脆穿上整套防護服更好看些。

環球時報前總編輯胡錫進對此也在微博發文稱，他看到網上有很多罵女排戴口罩比賽的聲音，他也不明白戴口罩比賽是為什麼，首先感觀就不好。

面對排山倒海的批評聲浪，中國排球協會26日將近凌晨4時於微博發文公開道歉。中國排球協會解釋，是因比賽前了解到參賽隊伍中已有運動員感染，且中國女排個別運動員也有症狀，為防範疫情傳播風險，隊伍從保護運動員健康出發，要求運動員進入比賽場館時要統一佩戴口罩。

中國排球協會在聲明中稱，「由於我們臨場經驗不足，沒及時提醒上場運動員摘掉口罩，因此第一局我們運動員均佩戴口罩上場比賽。第一局後半程，意識到戴口罩打球對運動員健康不利後，隊伍及時進行了提醒，我們運動員摘掉口罩完成了後面的比賽。」

中國科學技術協會旗下微信公眾號《科普中國》早前曾表示，一些運動員為了體能儲備，有時會佩戴口罩進行短時間訓練，但不建議普通人戴口罩進行大運動量訓練。

首先，戴口罩劇烈運動，容易造成心肌損傷。這是因為我們目前佩戴的口罩，大多與面部貼合較緊，口罩本身透氣性較差，產生的呼吸阻力較大，內外空氣流動較不通暢。而在大強度的跑步運動時，我們的通氣量將增至平時的20至25倍，因此戴口罩跑步，需要自身進行更多的氧代謝和氧消耗。

對於心肺功能較好的人來說，佩戴口罩進行適量的跑步運動通常沒有問題。但如果不具備一定的訓練水平、且心肺功能較差的人群，則易造成呼吸急促、節奏混亂、心率偏高，運動時間稍長，還將導致呼吸不暢，甚至引發缺氧，出現頭暈、胸悶等症狀，進而易使跑者心肌受損，增加運動與心血管疾病的患病風險。