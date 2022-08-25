我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱紋身黑幫大白天劫車 華人嚇傻

研究：Paxlovid 65歲以下效用低…拜登已砸百億買藥

中國女排亞洲盃竟戴口罩比賽 網諷：怎不穿防護衣

記者林則宏／即時報導
從事劇烈運動時戴口罩容易造成心肌損傷，中國排協26日凌晨緊急為此公開道歉。（取自中國排協微博）
從事劇烈運動時戴口罩容易造成心肌損傷，中國排協26日凌晨緊急為此公開道歉。（取自中國排協微博）

目前正在菲律賓舉行的亞洲盃女子排球賽，中國女排25日出戰伊朗隊時竟戴著口罩登場，畫面傳回中國後引發眾多網友批評，認為在如此激烈的體育賽事中要求選手戴上口罩，簡直是不顧運動員的健康。還有網友反諷，怎麼不乾脆穿上整套防護服更好看些。

環球時報前總編輯胡錫進對此也在微博發文稱，他看到網上有很多罵女排戴口罩比賽的聲音，他也不明白戴口罩比賽是為什麼，首先感觀就不好。

面對排山倒海的批評聲浪，中國排球協會26日將近凌晨4時於微博發文公開道歉。中國排球協會解釋，是因比賽前了解到參賽隊伍中已有運動員感染，且中國女排個別運動員也有症狀，為防範疫情傳播風險，隊伍從保護運動員健康出發，要求運動員進入比賽場館時要統一佩戴口罩。

中國排球協會在聲明中稱，「由於我們臨場經驗不足，沒及時提醒上場運動員摘掉口罩，因此第一局我們運動員均佩戴口罩上場比賽。第一局後半程，意識到戴口罩打球對運動員健康不利後，隊伍及時進行了提醒，我們運動員摘掉口罩完成了後面的比賽。」

中國科學技術協會旗下微信公眾號《科普中國》早前曾表示，一些運動員為了體能儲備，有時會佩戴口罩進行短時間訓練，但不建議普通人戴口罩進行大運動量訓練。

首先，戴口罩劇烈運動，容易造成心肌損傷。這是因為我們目前佩戴的口罩，大多與面部貼合較緊，口罩本身透氣性較差，產生的呼吸阻力較大，內外空氣流動較不通暢。而在大強度的跑步運動時，我們的通氣量將增至平時的20至25倍，因此戴口罩跑步，需要自身進行更多的氧代謝和氧消耗。

對於心肺功能較好的人來說，佩戴口罩進行適量的跑步運動通常沒有問題。但如果不具備一定的訓練水平、且心肺功能較差的人群，則易造成呼吸急促、節奏混亂、心率偏高，運動時間稍長，還將導致呼吸不暢，甚至引發缺氧，出現頭暈、胸悶等症狀，進而易使跑者心肌受損，增加運動與心血管疾病的患病風險。

這場比賽，中國女排一開始全部戴著kn95口罩上場，伊朗隊則是戴著頭巾。第一局伊朗隊以26比24領先。但在摘下口罩後，中國隊就越打越順，最終以3比1逆轉，獲得四連勝並取得A組第一。

中國女排選手戴口出戰伊朗隊，引起眾多網友批評。（截圖自新浪體育微博）
中國女排選手戴口出戰伊朗隊，引起眾多網友批評。（截圖自新浪體育微博）
中國女排25日出戰伊朗隊時，一開始全部都戴著口罩登場。（取自新浪體育微博）
中國女排25日出戰伊朗隊時，一開始全部都戴著口罩登場。（取自新浪體育微博）

口罩 運動員 伊朗

上一則

重慶今再工業限電 四川高溫天氣29日有望解除

延伸閱讀

口罩惡化搶案 比佛利山商家宣布：室內禁戴

口罩惡化搶案 比佛利山商家宣布：室內禁戴
口罩讓劫匪更猖狂？南加比佛利山商家禁室內戴口罩

口罩讓劫匪更猖狂？南加比佛利山商家禁室內戴口罩
疫情延誤就醫、拒脫口罩難早期揪病灶 口腔癌末病人增

疫情延誤就醫、拒脫口罩難早期揪病灶 口腔癌末病人增
疫情再起 醫師戳破免口罩幻想：新冠不會流感化

疫情再起 醫師戳破免口罩幻想：新冠不會流感化

熱門新聞

一名中年婦女對著使館外的抗議民眾大罵髒話並比中指，網友比對是中駐美公使徐學淵。(擷自自由亞洲電台推特)

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

2022-08-21 11:08
在美購房的愛國大V司馬南，目前被禁言。（取材自微博）

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

2022-08-23 11:00
中國國家海關總署公布，自31日起0時起，取消對出入境人員核酸檢測訊息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。圖為上海機場邊檢站。(取自澎湃新聞)

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

2022-08-25 09:18
「萬里長江第一閣」觀音閣2020年照片(左)與現在對照。(取自荊楚網、中新社)

鄂州水位157年最低 「長江第一閣」露出全貌

2022-08-21 09:54
任志強身著囚衣，和其他獄友一同做著木工，表情有些凝重。（取材自推特）

因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光

2022-08-23 20:02
中國知名「反美鬥士」網紅司馬南所有的社群帳號因「違反相關法律法規」遭禁言。(圖截取自新浪微博)

中「反美鬥士」網紅陷在美買房爭議 遭全網禁言

2022-08-20 12:28

超人氣

更多 >
8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報
華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？
解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死
減學貸轉嫁納稅人埋單 專家：每人平均多繳2000元

減學貸轉嫁納稅人埋單 專家：每人平均多繳2000元
回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣