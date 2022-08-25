世姐中國代表爆學歷和遞補爭議 世姐官網稱將調查

曾在安信證券研究所任職的秦澤文將代表中國參加本屆世界小姐全球總決賽的消息出爐後，引發「未進前三為何能遞補」、「學歷造假」等爭議。（微博照片）

曾在安信證券 研究所任職的秦澤文將代表中國參加本屆世界小姐全球總決賽的消息出爐後，引發「未進前三為何能遞補」、「學歷造假」等爭議，世界小姐官網回應稱，將進行調查，若違規將採取行動。

世界小姐官網8月24日發布聲明稱，對收到有關世界小姐中國區候選人的投訴表示關注，「將調查此事，如果違反規定，將採取適當行動。」

據澎湃新聞，「第71屆世界小姐中國區大賽」的微博 8月22日晚宣布，秦澤文將代表中國區出戰第71屆世界小姐全球總決賽。該微博認證信息為「第71屆世界小姐大賽官方微博」。

據大賽微信公眾號，秦澤文出生於1997年，從計算機工程專業跨行攻讀金融專業的碩士學位，先後加入甲骨文、普華永道等企業實習，並在安信證券擔任助理分析師 ，團隊數年是新財富最佳分析師計算機行業第一名。

但「世界小姐大賽官微」在8月23日更新發布的官宣文中刪去了「碩士學歷」。

中國證券業協會信息也顯示，秦澤文學歷為大學學士，她自2021年8月12日至2022年1月4日在安信證券工作，執業崗位為一般證券業務，而非證券投資諮詢（分析師）。

據第71屆世界小姐大賽微信公眾號此前發佈的信息，第71屆世界小姐中國區前三名分別是阮玥奪、唐蘇蘇、胡可瑜。秦澤文並未在前三名之列。

報道稱，世界小姐大賽工作人員表示，秦澤文是參賽選手，但未回應為什麼冠軍被取消之後不是亞軍補上。

此外，就前員工秦澤文參加世界小姐全球總決賽，安信證券星期四表示，秦澤文於2020年6月22日通過社會招聘以助理分析師（銷售方向）入職安信證券研究中心，就職期間主要負責聯繫客戶，整理資料等基礎工作。

安信證券稱，秦澤文於2021年12月31日從安信證券正式離職，從業時間僅一年半，今年1月4日在中國證券業協會註銷一般證券業務資格。

安信證券強調，秦澤文已從安信離職八個月並已註銷證券行業從業資格，參加社會活動屬個人行為，與安信無任何關係，更不能代表行業女性。