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前澳籍中媒記者成蕾獄中生活曝光 4人輪睡1床

中央社台北25日電
澳洲華裔記者成蕾。（Getty Images）
澳洲華裔記者成蕾。（Getty Images）

前中國環球電視網澳洲籍華裔記者成蕾2020年8月被捕，並被控向境外洩密後，獄中生活首度曝光。據澳媒報導，成蕾須與同室3名女囚輪流睡1張床，還須墊上衛生棉才能穿上不合腳的鞋子。

澳洲每日電訊報24日報導，成蕾最近向探訪她的澳洲使館領事，訴說自己的牢獄生活。

成蕾向使館領事表示，由於過去2年很少能到戶外見到陽光，她的視力正在減弱，但獄方卻嫌太麻煩不願幫她配置老花眼鏡。因為穿的鞋子不合腳，她不得不把衛生棉墊在鞋子裡。報導還指出，成蕾的健康狀況因長時間監禁而轉差。

據報導，成蕾最初被關在北京一個秘密地點遭監視居住，後來被轉移到一個僅有9平方公尺（約2.7坪）的監獄囚室，與另外3名女囚關在一起，但只有1張床，同室4人必須輪流使用。

不過，成蕾也會利用莎士比亞作品與英語影集教室友英文，還教她們1980年代的流行英文歌。她說，「我的英語教學事業正在蓬勃發展」，並為獄友的生命帶來改變，同時也讓獄中的自己保持樂觀。

報導引述成蕾的男友、前中國澳洲商會首席執行長柯伊爾（Nick Coyle）表示，現在是用慈悲心解決成蕾案的時候了，好讓她與年幼的兩個孩子團聚。

現年46歲的成蕾生於湖南岳陽，10歲隨父母定居澳洲，畢業後曾在澳洲金融業工作。後來返回中國發展，2002年進入央視任職，曾主持報導財經節目，其後轉往中國環球電視網（CGTN）財經頻道擔任記者和主持人。

2020年8月13日，成蕾突然被中國國安部門從北京家中帶走。2021年2月5日，她被依涉嫌「為境外非法提供國家秘密罪」遭正式逮捕。

今年3月31日，成蕾在北京出庭，但澳洲外交人員未被允許旁聽，且法院至今沒有對她作出判決。

2020年初COVID-19疫情爆發後，澳洲政府公開要求對中國進行疫情溯源調查，徹底惹怒中國當局，兩國關係急轉直下。而成蕾同年8月被捕，即被普遍視為中國對澳洲這一舉動的報復行動之一，淪為雙方關係惡化的犧牲品。

中國駐澳洲大使肖千日前會見澳媒時曾稱，澳洲新政府上任為兩國改善關係提供良好機會；但被問到中國是否願釋放成蕾及放鬆貿易制裁時，肖千並未作出具體回答。

成蕾 澳洲 北京

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