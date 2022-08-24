中韓建交30周年 習致函尹錫悅：願加強戰略溝通

中國國家主席習近平致函南韓總統尹錫悅。新華社

為慶祝中韓建交30周年，中國國家主席習近平 24日與南韓總統尹錫悅互致賀函。習近平說，他高度重視中韓關係發展，願和尹錫悅加強戰略溝通，引領雙方把握大勢、排除干擾、夯實友好、聚焦合作，共創兩國關係更加美好的未來，更好造福兩國和兩國人民。

據央視新聞，習近平說，中韓是隔海相望的永久近鄰，兩國人民友好交往源遠流長。中韓建交30年來，在雙方共同努力下，中韓關係與時俱進全方位發展，取得豐碩成果，給兩國和兩國人民帶來重大福祉，也為地區乃至世界和平與發展作出重要貢獻。

習近平接著表示，「三十載滄海桑田，三十載春華秋實。」他認為，中韓關係在於雙方順應時代發展潮流、互尊互信，以及堅持合作共贏和開放包容等。

習近平說，當前，百年變局和世紀疫情交織，世界進入新的動盪變革期。在這一關鍵時刻，包括中韓在內的國際社會只有同舟共濟、團結合作才能戰勝危機、度過難關。

他喊話，中韓要做好鄰居、好朋友、好夥伴。「我高度重視中韓關係發展，願同尹錫悅總統加強戰略溝通」，引領中韓雙方以建交30周年為新起點，把握大勢、排除干擾、夯實友好、聚焦合作，共創兩國關係更加美好的未來，更好造福兩國和兩國人民。

據央視報導，尹錫悅回應說，他在3月25日與習近平通話時，就以兩國建交30周年為契機，推動韓中關係實現新發展達成重要共識。他說，希望雙方密切高層交往，加強供應鏈 等經濟安全及環境、氣變等領域實質性合作，推動取得兩國國民能切身感受到的成果。

央視報導稱，同日，中國國務院總理李克強 也和南韓總理韓惪洙（Han Duck-soo）互致賀電。李克強說，要推動中韓戰略合作夥伴關係健康穩定發展，取得新的更大成就。韓惪洙表示，期待雙方進一步活躍高層交往，加強供應鏈、文化、環保等領域合作，加快推進兩國自貿協定第二階段談判。