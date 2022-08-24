我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

一洲焦點／紐約佛州初選、學貸與川普、烏俄戰爭半年

中韓建交30周年 習致函尹錫悅：願加強戰略溝通

記者陳政錄／北京即時報導
中國國家主席習近平致函南韓總統尹錫悅。新華社
中國國家主席習近平致函南韓總統尹錫悅。新華社

為慶祝中韓建交30周年，中國國家主席習近平24日與南韓總統尹錫悅互致賀函。習近平說，他高度重視中韓關係發展，願和尹錫悅加強戰略溝通，引領雙方把握大勢、排除干擾、夯實友好、聚焦合作，共創兩國關係更加美好的未來，更好造福兩國和兩國人民。

據央視新聞，習近平說，中韓是隔海相望的永久近鄰，兩國人民友好交往源遠流長。中韓建交30年來，在雙方共同努力下，中韓關係與時俱進全方位發展，取得豐碩成果，給兩國和兩國人民帶來重大福祉，也為地區乃至世界和平與發展作出重要貢獻。

習近平接著表示，「三十載滄海桑田，三十載春華秋實。」他認為，中韓關係在於雙方順應時代發展潮流、互尊互信，以及堅持合作共贏和開放包容等。

習近平說，當前，百年變局和世紀疫情交織，世界進入新的動盪變革期。在這一關鍵時刻，包括中韓在內的國際社會只有同舟共濟、團結合作才能戰勝危機、度過難關。

他喊話，中韓要做好鄰居、好朋友、好夥伴。「我高度重視中韓關係發展，願同尹錫悅總統加強戰略溝通」，引領中韓雙方以建交30周年為新起點，把握大勢、排除干擾、夯實友好、聚焦合作，共創兩國關係更加美好的未來，更好造福兩國和兩國人民。

據央視報導，尹錫悅回應說，他在3月25日與習近平通話時，就以兩國建交30周年為契機，推動韓中關係實現新發展達成重要共識。他說，希望雙方密切高層交往，加強供應鏈等經濟安全及環境、氣變等領域實質性合作，推動取得兩國國民能切身感受到的成果。

央視報導稱，同日，中國國務院總理李克強也和南韓總理韓惪洙（Han Duck-soo）互致賀電。李克強說，要推動中韓戰略合作夥伴關係健康穩定發展，取得新的更大成就。韓惪洙表示，期待雙方進一步活躍高層交往，加強供應鏈、文化、環保等領域合作，加快推進兩國自貿協定第二階段談判。

習近平 李克強 供應鏈

上一則

男團MIRROR遭砸意外調查 涉事鋼索可承受力少兩成

延伸閱讀

港媒分析：胡春華、汪洋是中國下任總理熱門人選

港媒分析：胡春華、汪洋是中國下任總理熱門人選
地產大亨因言獲罪 任志強入獄照曝光 穿囚衣做木工

地產大亨因言獲罪 任志強入獄照曝光 穿囚衣做木工
華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞

華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞
華郵：習近平曾要求拜登阻裴洛西訪台 她提2條件

華郵：習近平曾要求拜登阻裴洛西訪台 她提2條件

熱門新聞

一名中年婦女對著使館外的抗議民眾大罵髒話並比中指，網友比對是中駐美公使徐學淵。(擷自自由亞洲電台推特)

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

2022-08-21 11:08
在美購房的愛國大V司馬南，目前被禁言。（取材自微博）

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

2022-08-23 11:00
「萬里長江第一閣」觀音閣2020年照片(左)與現在對照。(取自荊楚網、中新社)

鄂州水位157年最低 「長江第一閣」露出全貌

2022-08-21 09:54
任志強身著囚衣，和其他獄友一同做著木工，表情有些凝重。（取材自推特）

因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光

2022-08-23 20:02
中國知名「反美鬥士」網紅司馬南所有的社群帳號因「違反相關法律法規」遭禁言。(圖截取自新浪微博)

中「反美鬥士」網紅陷在美買房爭議 遭全網禁言

2022-08-20 12:28
中國外交部發言人汪文斌。(取自中國外交部網站)

美稱將在台海標準化海空行動 中外交部發出4點回應

2022-08-17 12:38

超人氣

更多 >
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉
因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光

因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光
洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治

洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治
紐約「老牌月餅」美心、榮華假貨多 消費者注意

紐約「老牌月餅」美心、榮華假貨多 消費者注意