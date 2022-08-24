四川人大常委會前副主任王銘暉涉受賄、濫權罪被捕

四川省人大常委會副主任王銘暉。（四川省人大常委會辦公廳）

中國最高人民檢察院23日通報，四川省人大常委會前黨組副書記、副主任王銘暉涉嫌受賄、濫用職權一案，由中國國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。

據澎湃新聞報導，日前，中國最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、濫用職權罪對王銘暉作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

公開資料顯示，王銘暉生於1960年2月，四川資陽人，1977年12月參加工作，1980年10月加入中國共產黨 ，四川省委黨校現代管理專業畢業，省委黨校研究生學歷。他曾在資陽、內江、宜賓等地工作多年，擔任過四川省政府副省長、省委秘書長、省委改革辦主任等職務。

今年1月，官方通報，王銘暉涉嫌嚴重違紀違法，接受審查調查。7月，官方通報，王銘暉嚴重違紀違法被開除黨籍和公職（雙開處分）。他被指「處心積慮對抗組織審查，大搞迷信活動」「貪圖享樂，接受私營企業主安排的宴請、旅遊和服務」等，並「違規為多人職務晉升、調整等提供幫助」。

王銘暉還被指「違規收受禮金，搞權色交易」「紀法底線失守，以權謀私、親清不分，與不法商人沆瀣一氣」，更被指「政績觀嚴重扭曲，急功近利、濫權妄為，致使國家利益遭受特別重大損失」。