我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約佛州初選、學貸與川普、烏俄戰爭半年

快看世界／太熱了...「空調外套」在日本悄然普及

四川人大常委會前副主任王銘暉涉受賄、濫權罪被捕

記者賴錦宏／即時報導
四川省人大常委會副主任王銘暉。（四川省人大常委會辦公廳）
四川省人大常委會副主任王銘暉。（四川省人大常委會辦公廳）

中國最高人民檢察院23日通報，四川省人大常委會前黨組副書記、副主任王銘暉涉嫌受賄、濫用職權一案，由中國國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。

據澎湃新聞報導，日前，中國最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、濫用職權罪對王銘暉作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

公開資料顯示，王銘暉生於1960年2月，四川資陽人，1977年12月參加工作，1980年10月加入中國共產黨，四川省委黨校現代管理專業畢業，省委黨校研究生學歷。他曾在資陽、內江、宜賓等地工作多年，擔任過四川省政府副省長、省委秘書長、省委改革辦主任等職務。

今年1月，官方通報，王銘暉涉嫌嚴重違紀違法，接受審查調查。7月，官方通報，王銘暉嚴重違紀違法被開除黨籍和公職（雙開處分）。他被指「處心積慮對抗組織審查，大搞迷信活動」「貪圖享樂，接受私營企業主安排的宴請、旅遊和服務」等，並「違規為多人職務晉升、調整等提供幫助」。

王銘暉還被指「違規收受禮金，搞權色交易」「紀法底線失守，以權謀私、親清不分，與不法商人沆瀣一氣」，更被指「政績觀嚴重扭曲，急功近利、濫權妄為，致使國家利益遭受特別重大損失」。

共產黨

上一則

中國房企上半年業績滑鐵盧 業界料旺季難有起色

下一則

男團MIRROR遭砸意外調查 涉事鋼索可承受力少兩成

延伸閱讀

中國電荒 煤炭供應猛增長 重挫潔能計畫

中國電荒 煤炭供應猛增長 重挫潔能計畫
兩少年偷車濫射 爸爸涉接應被捕

兩少年偷車濫射 爸爸涉接應被捕
四川高溫限電 川渝人煎熬哀嚎

四川高溫限電 川渝人煎熬哀嚎
好熱 四川南充葡萄曬成乾 重慶民眾過馬路 鞋子黏地面

好熱 四川南充葡萄曬成乾 重慶民眾過馬路 鞋子黏地面

熱門新聞

一名中年婦女對著使館外的抗議民眾大罵髒話並比中指，網友比對是中駐美公使徐學淵。(擷自自由亞洲電台推特)

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

2022-08-21 11:08
在美購房的愛國大V司馬南，目前被禁言。（取材自微博）

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

2022-08-23 11:00
「萬里長江第一閣」觀音閣2020年照片(左)與現在對照。(取自荊楚網、中新社)

鄂州水位157年最低 「長江第一閣」露出全貌

2022-08-21 09:54
任志強身著囚衣，和其他獄友一同做著木工，表情有些凝重。（取材自推特）

因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光

2022-08-23 20:02
中國知名「反美鬥士」網紅司馬南所有的社群帳號因「違反相關法律法規」遭禁言。(圖截取自新浪微博)

中「反美鬥士」網紅陷在美買房爭議 遭全網禁言

2022-08-20 12:28
中國外交部發言人汪文斌。(取自中國外交部網站)

美稱將在台海標準化海空行動 中外交部發出4點回應

2022-08-17 12:38

超人氣

更多 >