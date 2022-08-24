中國房企上半年業績滑鐵盧 業界料旺季難有起色

中國房地產業界悲觀預測，即將來臨的「金九銀十」傳統旺季，不會有超預期行情，樓價在房企加大促銷下，更有下跌空間。圖為福州一正在建設中的新樓盤。中新社

中國房地產 續低迷，已公布上半年業績的房企中，50多間出現不同程度虧損，有盈利的房企也大幅差於去年，利潤 暴跌成為常態。浙江省房協介入，邀金融機構支持房企融資 、併購困難項目。業界悲觀預測，即將來臨的「金九銀十」傳統旺季，不會有超預期行情，樓價在房企加大促銷下，更有下跌空間。

《第一財經》指出，一些規模房企如碧桂園、綠地控股、招商蛇口上半年利潤大幅下滑，建業地產、正榮地產、泰禾集團、榮盛發展等更已陷入債務危機。已引河南國資入股的建業地產虧損最大，預期有50億元（人民幣，下同）至60億元的虧損，去年還有7.29億元溢利。

虧損規模同樣驚人的藍光發展，去年便虧掉超過100億元，今年上半年再度預計歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損46億元，歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益後的淨利潤虧損43億元左右。房企陽光城繼去年淨虧損近70億元後，也出現首個半年度虧損，預計上半年歸屬於股東的淨利潤虧損至少35億元。

些未出現虧損的房企同樣不樂觀。碧桂園預計上半年核心淨利潤45億元至50億元，這個數字比去年同期的淨利潤150億元大幅下跌。另外，旭輝控股、時代中國、雅居樂、禹洲集團、中梁控股、合景泰富等多家規模房企，均錄得不同程度的業績下滑，部分淨利潤跌幅超過90%。

報導指出，近年受行業盤整及疫情影響，房企加速「縮表」，資產減值計提現象普遍，在一定程度上拉低了淨利潤水平，甚至成為部分企業虧損的主因，影響不容忽視。隨著行業回歸理性，房企資產減值虧損的「陣痛」或不可避免。但從長期來看，資產瘦身也是行業回歸理性的信號。

浙江省房地產業協會公布，該會開展該省房地產企業與金融機構對接需求調研，調研對象為企業發展過程中遇到階段性流動性資金困難的房地產開發企業。對接事項包括保交樓項目資金需求情況、推動危困房企項目併購重組、支持房地產企業合理融資需求、落實差別化住房信貸政策等。

參與調研的企業應經營狀態正常，財務制度健全；企業及項目發展具有較好的市場前景，信用記錄良好。

俗稱「金九銀十」的傳統旺季即將來臨，58安居客房產研究院分院院長張波指出，中國全國政策層面推動樓市企穩的方向明確，房貸利率不斷下行，更是樓市利好的直接體現。但從供給端看，房企生存壓力仍偏大，資金壓力未明顯緩解，從需求端看，多數買家的信心未恢復，9月至10月很難有超預期的表現。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜則指出，9月至10月房企普遍會加大推盤力度，供應端改善有利於提升市場活躍度，在政策優化帶動下疊加低基數效應，成交規模按月或有所回升。但對於多數城市來說，市場調整態勢難改，兩個月中國商品房銷售規模按年降幅預計仍會較大。

諸葛找房分析師認為，9月至10月中國房企將加大促銷力度，以價換量現象會增加，新樓價格漲幅或將繼續下跌。