高溫爆熱脫殼難 陽澄湖大閘蟹恐減產

陽澄湖蟹將於今年9月上市，由於減產，漲幅較大。（香港文匯網）

「今年太熱了！大閘蟹第五層殼特別難脫」蘇州常熟市金唐市水產品有限公司董事長張建龍語氣中透著無奈。他說，「今年的陽澄湖蟹減產已成定局，尤其大個的大閘蟹將減少，蟹價也許會有上漲，當然，受疫情 影響，蟹價也會受到市場購買力的制約。」

據香港 文匯網，「大閘蟹的最佳生長水溫是25度至30度」，張建龍表示，大閘蟹的生長期要經歷五次脫殼。大閘蟹第五次蛻殼通常是在每年的8月下旬到9月上旬，「這是大閘蟹上市前進行的最後一次蛻殼，這次蛻殼的成功與否不僅決定大閘蟹上市的規格，更決定着大閘蟹養殖戶全年的最終養殖效益。」

大閘蟹因蛻殼需補充大量能量，所以攝食量會上升。今年夏季的連續高溫 使得陽澄湖水溫持續飆升至35度、36度、37度。張建龍說，「高溫造成大閘蟹不吃餌料，導致體格下降，想脫殼也脫不出來。還有，就是氣溫實在太高，大閘蟹就算好不容易脫殼脫出來了，在超高溫環境裏往往堅持不住而死亡，存活率下降。」

張建龍承租了750畝陽澄湖水面，往年年產大閘蟹50至60噸，「今年產量預計會降一些。」

「今天上午，我還到湖裏去了一趟，看了看，我自己的還感覺還好。」蘇州湖八鮮生態農業發展有限公司總經理楊國偉在陽澄湖承租了800餘畝水面，圍網養蟹10餘年，2021年他們公司的陽澄湖大閘蟹產量為6萬餘斤。

「好水才能養出好蟹」，曾為浙江溫州水產局的漁政站長的楊國偉，精通蟹苗繁育技術。針對今年的酷暑高溫，致水草爛死率上升，他積極補救，將全天候增氧改為錯開中午最高溫時段進行，不斷補充新鮮水草、在養殖區採取隔開水面等手段，努力降低超高水溫對大閘蟹生長的損傷。不過，今年的陽澄湖大閘蟹價格會漲。」

自2009年起，蘇州陽澄湖養蟹以長江原種大規格江蟹與陽澄湖大規格湖蟹為親本培育中華絨螯蟹「陽澄湖一號」種苗，公蟹多超過5兩一隻，母蟹多為一隻3.5兩以上。