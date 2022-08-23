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四川高溫限電 川渝人煎熬哀嚎

記者黃雅慧／即時報導
一名四川達州網友發布視頻稱，因城區每天停電六至七小時，當地大量居民晚上11時還在橋上納涼。圖截取自九派新聞
一名四川達州網友發布視頻稱，因城區每天停電六至七小時，當地大量居民晚上11時還在橋上納涼。圖截取自九派新聞

四川省受到連日高溫氣候影響，電力承壓，儘管在官方以讓電於民為優先，但在電力不足狀態下，居民用電也受到影響。近日許多四川達州地區居民發出聲音，表示飽受停電之苦。此外，四川省教育廳近日已向各高等學校下發文件，表示高溫酷暑將持續一段時間，原計畫8月底開學的高校將推遲至9月1日之後開學。

近日，「四川停電」等關鍵字紛紛登上微博熱搜榜。據九派新聞報導，18日，四川達州網友發布視頻稱，當地大量居民晚上11時還在橋上納涼。目擊者稱，城區每天都停電六、七個小時，高溫天停電的情況已經持續了一周左右，自己的店也因為停電一直處於暫停營業狀態。

另外，據每日人物社一篇名為「川渝人停電後的一萬種焦灼」報導，近日幾乎所有商業和辦公場所都接到有序限電的通知，關閉空調、電梯和大部分照明，或者採取輪番停電的措施。在四川廣安，政府要求大型商業綜合體、KTV、洗腳房、麻將館、遊戲廳、電影院一律停業一周，超市、小賣部、水果店、藥房等生活保障場所每晚6點就得停業。

報導指出，一位名為張和平的小老闆在川東縣城裡開了一家300多平方米的製衣廠，工廠16號開始停電，生產線每天只能開工半天，但20多個工人的工資仍要照發，加上租金，每天要損失接近人民幣2000元(約292美元)。

而高溫天氣也導致養殖業損失慘重。據中國網三農報導，22日，四川一名女子分享一段視頻，該名女子表示，因當地連續停電，養殖場的雞全部死了，損失慘重。

據央視網報導，四川一些大型商場，採用縮短營業時間、關閉非必要照明、空調運行減半等方式節約用電，店內僅保留20%的基礎照明，室內的溫度保持28℃到29℃。另外，在四川綿陽的一家家電生產企業，公司的冰箱生產線按下停止鍵，給員工放了高溫假。

四川一名女子分享一段視頻，該名女子表示，因當地連續停電，養殖場的雞全部死了，損失...
四川一名女子分享一段視頻，該名女子表示，因當地連續停電，養殖場的雞全部死了，損失慘重。（圖取自中國網三農）

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