蘋果華裔前工程師 承認跳槽小鵬前竊密 小鵬切割

小鵬汽車否認與前蘋果員工竊密案有涉。圖為小鵬汽車在上海龍之夢購物公園旗艦店。（記者林宸誼／攝影）

CNBC報導，蘋果 公司前工程師張小浪22日在加州 聖荷西聯邦法院就在跳槽小鵬汽車 前竊取蘋果自駕商業機密的指控認罪。對此，小鵬汽車23日作出回應表示，與蘋果公司無相關爭議，與該案件也無關聯。

小鵬汽車表示，案件至今已經四年多，小鵬汽車並不瞭解案件的具體情況，也未介入美國司法機關對案件的後續調查，與蘋果公司之間也沒有相關的爭議，與該案件也無任何關聯。

與此同時，小鵬汽車還附上2018年針對此案件的聲明。該聲明表示，在張小浪於該年5月初入職小鵬汽車當天簽署知識產權合規文件，沒有紀錄顯示他向小鵬汽車上報任何敏感與違規狀況。而在獲悉美國相關部門對張小浪個人展開調查時，小鵬汽車也第一時間配合進行內部調查。

據報導，張小浪於2018年7月準備搭乘飛往中國的航班時被逮補。起訴書顯示，張小浪本來為蘋果的自動駕駛計畫開發軟硬體，負責設計電路板及分析感應器數據。2018年4月，張小浪舉家回中國，返美後向主管表示有意辭職，並回中國為小鵬汽車的智動汽車科技有限公司工作。

此外，據法庭文件顯示，張小浪與美國政府達成認罪協議為保密狀態。在承認盜竊商業機密的重罪後，他將面臨最多10年刑期及25萬美元罰款。本案的量刑宣判計畫於11月進行。