蘋果華裔前工程師 承認跳槽小鵬前竊密 小鵬切割
CNBC報導，蘋果公司前工程師張小浪22日在加州聖荷西聯邦法院就在跳槽小鵬汽車前竊取蘋果自駕商業機密的指控認罪。對此，小鵬汽車23日作出回應表示，與蘋果公司無相關爭議，與該案件也無關聯。
小鵬汽車表示，案件至今已經四年多，小鵬汽車並不瞭解案件的具體情況，也未介入美國司法機關對案件的後續調查，與蘋果公司之間也沒有相關的爭議，與該案件也無任何關聯。
與此同時，小鵬汽車還附上2018年針對此案件的聲明。該聲明表示，在張小浪於該年5月初入職小鵬汽車當天簽署知識產權合規文件，沒有紀錄顯示他向小鵬汽車上報任何敏感與違規狀況。而在獲悉美國相關部門對張小浪個人展開調查時，小鵬汽車也第一時間配合進行內部調查。
據報導，張小浪於2018年7月準備搭乘飛往中國的航班時被逮補。起訴書顯示，張小浪本來為蘋果的自動駕駛計畫開發軟硬體，負責設計電路板及分析感應器數據。2018年4月，張小浪舉家回中國，返美後向主管表示有意辭職，並回中國為小鵬汽車的智動汽車科技有限公司工作。
此外，據法庭文件顯示，張小浪與美國政府達成認罪協議為保密狀態。在承認盜竊商業機密的重罪後，他將面臨最多10年刑期及25萬美元罰款。本案的量刑宣判計畫於11月進行。
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