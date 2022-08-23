我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普林斯頓學者：西方對中國交往政策失敗 經濟應脫鉤

新冠、猴痘、流感、小兒麻痺都來 今秋將迎疫情風暴

華府智庫兵推解放軍侵台「挑戰多」 中國學者：認知戰

記者黃雅慧／即時報導
中國學者認為美國智庫CSIS的兵推是認知作戰的一環。圖為美軍航空母艦雷根號。（美聯社）
中國學者認為美國智庫CSIS的兵推是認知作戰的一環。圖為美軍航空母艦雷根號。（美聯社）

聯邦眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後台海危機升溫。華爾街日報報導，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）近期兵推顯示台灣對解放軍而言是嚴峻挑戰，中國大陸企圖攻台對印太地區深具毀滅性。對此，中國大陸國防大學教授楊育才23日於環球時報撰文表示，民間智庫的公開推演具有明確的目的性，他們要把成形的學術觀點表達出來，通過兵棋推演找原因，也因此這種推演往往更多服務於認知戰目的。

楊育才指出，相對於軍方盡量提供充分條件、追求逼近現實的秘密推演，民間智庫的推演往往根據簡單限定條件，操控推演環節，進而得出自己想要的結論。換言之，是既有觀點提供兵棋推演的證明。

所以，楊育才認為，這種推演具有很強的定向宣傳和輿論造勢的作用，也有的追求直接服務於現實政治需求，是政府或政府部門的利益或需求表達。他估計，CSIS的兵棋推演更可能是配合美國官方，與中方進行輿論戰和心理戰對抗的一種智庫型的「學術」表達。

他進一步指出，當前美方針對中方正在發動規模空前的「多域混合戰爭」，認知戰或認知心理戰貫穿其中。美國有龐大的媒體、網絡和訊息推送平台，有足夠強大的新聞傳播和輿論影響能力，民間智庫自然也能借以發揮「學術」影響力，成為美國發動認知戰中的工具。

此前，CSIS兵推結果顯示，解放軍犯台後三周內擊沉兩艘美軍航空母艦，攻擊美軍駐日及關島基地，摧毀數百架美軍先進戰鬥機；解放軍登陸後攻占南台灣，但兩棲登陸艦隊遭美國與日本飛彈、潛艦攻勢殲滅，無法重新補給部隊。台灣守住台北，北京的長程彈道飛彈所剩不多，難以對抗美國依舊強大的海空軍力。該單位資深顧問坎西恩（Mark Cancian）說，這次兵推最大感想或許是：美台能成功保衛台灣。

據了解，CSIS該款兵推由坎西恩和麻省理工學院（MIT）與美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）專家耗時兩年設計。坎西恩說，相較於機密兵推，這款公有領域的兵推設計者希望和更多人分享結果。

解放軍 眾院 北京

上一則

「中國最後女酋長」在鍾愛的馴鹿旁辭世 享嵩壽101歲

下一則

17部門聯合政策催生 能解生育焦慮？

延伸閱讀

普林斯頓學者：西方對中國交往政策失敗 經濟應脫鉤

普林斯頓學者：西方對中國交往政策失敗 經濟應脫鉤
中媒：遠程箱式火箭砲可跨海打台 還可射彈道飛彈

中媒：遠程箱式火箭砲可跨海打台 還可射彈道飛彈
大企業建廠招工 35萬工作回流美國 近12年新高

大企業建廠招工 35萬工作回流美國 近12年新高
中媒：解放軍新型火箭炮還可發射反艦飛彈和彈道飛彈

中媒：解放軍新型火箭炮還可發射反艦飛彈和彈道飛彈

熱門新聞

一名中年婦女對著使館外的抗議民眾大罵髒話並比中指，網友比對是中駐美公使徐學淵。(擷自自由亞洲電台推特)

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

2022-08-21 11:08
「萬里長江第一閣」觀音閣2020年照片(左)與現在對照。(取自荊楚網、中新社)

鄂州水位157年最低 「長江第一閣」露出全貌

2022-08-21 09:54
已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
中國國台辦發言人馬曉光。（取材自國台辦官網）

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

2022-08-15 22:14
中國知名「反美鬥士」網紅司馬南所有的社群帳號因「違反相關法律法規」遭禁言。(圖截取自新浪微博)

中「反美鬥士」網紅陷在美買房爭議 遭全網禁言

2022-08-20 12:28
中國外交部發言人汪文斌。(取自中國外交部網站)

美稱將在台海標準化海空行動 中外交部發出4點回應

2022-08-17 12:38

超人氣

更多 >
北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺
幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局

幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局
社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名

社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名
買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜

買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜
父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號

父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號