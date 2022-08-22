高溫紅色預警持續 重慶貴州連日高溫乾旱多區山火肆虐

四川瀘州山火蔓延至貴州赤水境內。（中新網）

中國中央氣象台連續第11日發布高溫 紅色預警，其中重慶部分地區最高氣溫可達40℃以上。8月18日以來，因持續高溫乾旱，重慶江津、大足、銅梁、巴南等區先後發生山林火災，大批民眾緊急撤離，目前火勢可控，無人員傷亡。

據中新社，8月18日晚10時許，重慶江津區支坪鎮仁龍村發生山火 ，市區先後派出逾2300人參與救援，並派出多輛消防車、救護車及多架直升機。截至昨日（21日）午夜12時，山火東線、西線已撲滅，南線火勢有效阻斷，正全力阻斷北線火勢，暫無人員傷亡。經初步評估，火場過火面積近100畝。

8月20日下午3時許，重慶市銅梁區與大足區毗鄰的永嘉鎮聖水村、圍龍鎮龍韻村山林發生火災。當局派出逾650人緊急撲救，火場周邊居民已及時撤離至安全地點，過火面積及起火原因正在核查。

昨日下午5時許，巴南區界石鎮新玉村所轄山林發生火災，現已組織逾2000人緊急撲救，居民已全部撤離。同日晚上10時半，北碚區歇馬街道虎頭村凹兒坪發生火情，當地組織500餘人撲救，過火面積和起火原因正在調查。

另據新京報，四川瀘州境內突發兩起山火，其中一起火勢已蔓延至貴州赤水境內。

8月22日0點37分，據赤水市委宣傳部官方微博 「赤水發布「消息，赤水市毗鄰的瀘州市合江縣車輞鎮發生森林火情。赤水市第一時間組織100餘人馳援合江，同時採取設置隔離帶等有關措施，保障群眾生命財產安全。據悉，8月21日晚，各方救援力量已趕赴現場救援，山上群眾已安全轉移，救援人員正在加緊修建隔離防火帶。