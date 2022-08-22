中媒：疫情和策略錯誤 愛迪達敗退中國市場

中媒稱，由於疫情反覆和策略錯誤，愛迪達正敗退中國市場。（海峽都市報）

不管是在廣西南寧或是在廣東珠海愛迪達線下門店，目前在中國二三線城市的現狀：門店縮減，倖存門店的客人也寥寥無幾。愛迪達（adidas）在中國市場的運營顯得腳步踉蹌，而另一邊，中國自己國產品牌的門店數量則是一路上漲。

據海峽都市報，以李寧的第二季數據為例，截至2022年6月30日，李寧共有5937個線下銷售點，較上一季末淨增加65個，這個數字甚至還不包括1175家的李寧YOUNG品牌銷售點。

事實上，線下管道的頹敗，只是愛迪達在大中華區表現疲軟的其中一面。

2022年8月4日，愛迪達發布的第二季財報顯示，第二季營收 55.96億歐元（約56億美元），同比增長10.2%；淨利潤3.09億歐元（約3.1億美元），同比下降24.2%。巧合的是，在大中華區，其第一季、第二季的營收，均同比下滑35%，已連續5季營收負增長。

愛迪達首席執行官羅思德（Kasper Rorsted）表示，愛迪達在大中華區的收入大跌，除了受到新冠疫情 的影響，愛迪達自身也「犯了錯誤」。

在財報中，愛迪達將大中華區的業務下滑歸咎於一年半前的「新疆棉」風波和這一年多時間裡反覆的疫情。

2021年全年，愛迪達全年營收達212.34億歐元（約213億美元），同比增長15%。毛利107.65億歐元（約107.9億美元），同比增長17%，毛利率達50.7%。

而耐克截止2022年5月31日的2022財年營收達467億美元，同比增長6%。全年淨利潤同比增長6%，至60億美元，毛利率提升120個基點至46%。

對戰了近30年的兩大國際品牌，如今均面臨中國市場困境，但最近的一個完整財年，愛迪達的營收甚至未及耐吉（NIKE）的一半。

事實上，無論是全球市場和耐吉的對抗，還是中國市場無力應對國產運動品牌集體崛起。愛迪達都在節節敗退，就像羅思德所說的，「我們不夠了解消費者，所以我們為那些做得更好的中國競爭商家們留下了空間。」

國際運動品牌進入中國市場之後，定位清晰，耐吉走專業運動方向，而愛迪達則是新潮的時尚運動風格。但隨著中國國民總體收入水平的提高，消費群體的想法也在悄然發生變化，沒有技術「壁壘」之後，消費者很難為所謂「品牌」買單。

在中國市場，愛迪達的產品更新沒能跟上消費環境的變化，技術和設計都在掉隊。

球鞋收藏愛好者賴宇從2015年開始收藏球鞋，至今已經收藏了不同品牌的近百雙運動鞋。據他表示，最近他新購入的愛迪達球鞋越來越少。

產品上的裹足不前，導致庫存積壓成為了目前最讓愛迪達頭疼的問題。根據其2019年的財報，2019年底庫存就達到了48.5億歐元（約48.6億美元），而現金流僅為8.73億歐元，可見庫存問題在疫情前就已十分棘手。

2020年開始的疫情，導致運力不足，更是加劇了這一問題。愛迪達最新公布的第二季財報顯示，到該季末品牌庫存增加35%，價值近55億歐元（約55.1億美元）。

由於幾年前愛迪達將生產工廠轉移到了東南亞，這兩年其產品銷售深受供應鏈 短缺的影響。一般來說，運動鞋從設計到出廠再到門店上架，週期至少需要18個月。供應鏈和運力的短缺讓這一周期延長兩到三周的時間。而愛迪達每年有幾千款運動鞋需要上架銷售，上市發售時間很短。一雙鞋耽擱半個月，積累起來，就變成了庫存的「大山」。

在多家位於上海市中心的愛迪達門店中，也許是因為今夏的高溫天氣，偌大的店面裡只有零零散散的幾個客人，門口放置了夏日促銷的牌子，寫著「短裝兩件6.9折，三件6折」。大部分的鞋類產品也掛著折扣的標籤，折扣在7-8折不等。

而在二三線城市，場景則更加慘淡。來自廣東珠海的某經銷商負責人告訴界面新聞：「一個是沒人來，客流量少了很多很多。另一個是庫存很多。以前賣得好的時候，還要聯繫同城的其他分店幫忙調貨過來給客戶，現在很多貨不打狠折根本賣不出去。」

目前愛迪達在中國最大的經銷商是滔博運動，其2021年財報顯示：滔博運動全年營收318億元人民幣（約46.5億美元），較上財年下降11.5%。其中，耐克、愛迪達所屬的「主力品牌」版塊收入下降12.3%。滔博運動的中國門店數量全年淨減少311家，零售業務收入下降14.2%。

轉移生產工廠在疫情期間帶來的一系列蝴蝶效應，讓愛迪達難以預計。而反觀去年在中國仍能逆勢上漲的幾個海外運動品牌，無不加碼了本土化經營。