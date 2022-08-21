日擬部署1千枚飛彈 胡錫進：中國有5千枚飛彈「伺候」

中國環球時報前總編輯胡錫進稱，中國多加加班就可造出5000枚導彈對付日本。圖為解放軍東部戰區火箭軍8月4日對台灣周邊水域發射彈道飛彈。（新華社）

日本 「讀賣新聞」周日報導，日本正在考慮部署1000枚遠端(長程)巡航導彈，以增強其對中國的反擊能力。中國媒體人胡錫進表示，中國從未表示導彈瞄準日本，也從未制訂過攻擊日本計畫，日本卻「犯賤」要率先反擊中國了。

中國環球時報前總編輯胡錫進表示，1000枚導彈嚇唬不住中國，中國流水線多加加班，就不難多造出5000枚導彈，準備在日本用導彈攻擊中國時「伺候」它。

他說，中國官方從未展示過對日本的戰略敵意，針對釣魚 島(台)問題，中國官方一直主張管控摩擦；中國解決台灣問題是為了實現國家統一，這當中並不包含以此對日本如何的戰略算計。

但是日本對台灣問題的干預越來越露骨，所謂「台灣有事就是日本有事」的極端威脅已經成了半官方態度，而且其中包含了一旦中國武統台灣，日本可能參戰的「戰略模糊」。現在日方又通過媒體透風，將要部署1000枚可打擊中國沿海地區的導彈，這實在太囂張了。

他說，中國從未表示過將導彈瞄準日本目標，中國人也從未制訂過攻擊日本的計畫。然而日本卻要率先反擊中國。中國沒有承諾放棄使用武力反獨促統，意味著一旦台獨越過紅線，或者和平統一的可能性完全喪失，台海戰爭是有可能爆發的。美軍如果在那個時候使用其在日本的基地攻擊解放軍 ，那麼日本人自己說，解放軍難道不應該摧毀那些日本國土上的美軍基地嗎？

如果日本自衛隊屆時參戰，解放軍難道不應該消滅那些自衛隊嗎？但是這些可能性不意味著中國在謀劃對日本開戰，打擊支援戰爭的美軍基地與打擊日本是有區別的。日本如果要確保其領土不受任何攻擊，就應該限制美軍對那些基地的使用，不允許那些基地捲入未來一旦爆發的台海戰爭。

胡錫進稱：「日本需要高度清醒。中國不主動惹它，它不要犯賤、逞能來惹中國，做美國遏制中國的志願棋子。日本在二戰中因攻擊美國吃了一次大虧，它不要第二次犯根本性戰略錯誤，再招來中國的一次痛打，受二茬罪」。

他說，中日和則兩利，鬥則兩傷，而且一旦中日大打出手，獲益的只會是美國。希望日方克制自己對中日交惡的極端狂想，幹出促假成真的蠢事。