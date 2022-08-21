缺電衝擊 上海外灘罕見「熄燈」

上海宣布將連續兩天關閉黃浦江外灘、北外灘，及小陸家嘴地區的景觀照明，以節省用電。圖為外灘大樓燈景。（中新社）

中國高溫 旱災缺電問題嚴峻，四川省首次啟用最高級別的能源供應保障一級應急響應（因應方案），加強電力調度及保障供應。才剛走出疫情 「封城 」陰影的上海，也罕見宣布將連續兩天關閉黃浦江外灘、北外灘，及小陸家嘴地區的景觀照明，以節省用電。自7月以來，長江流域大部分地區持續高溫少雨，降雨量較常年同期偏少4到5成，目前已有3299萬畝耕地受旱，246萬人供水受影響。

四川當局昨發布「關於啟動四川省突發事件能源供應保障一級應急響應的通知」，並自昨日零時啟動。這是今年1月四川印發能源供應保障應急預案以來，首次啟動最高級別的應急響應。因應方案生效後，以「先中央、後地方；先重點、後一般；先安全、後生產；先生活、後生產」等原則進行能源供應。

同時在電力、成品油、天然氣、煤炭生產等四方面祭出多項調度措施。包括啟動應急發電車；優先滿足城鄉居民及重要用戶用電需求；協調外部資源保供，及組織未受影響的能源企業按最大產能生產等。

連日高溫引發用電量頻創高峰，上海昨宣布，今明兩天暫停黃浦江沿岸外灘、北外灘、小陸家嘴地區的景觀照明。上海當局稱是落實「上海市迎峰度夏有序用電方案」要求。

據澎湃新聞報導，上海出現高溫熱浪天氣的強度大且持續時間長，今年出現攝氏35度以上高溫日數已超過40天，其中達到40度以上的極端天氣也有7天，刷新上海自1873年以來40度以上極端酷熱天數的紀錄。

另據中國水利部最新數據，今年以來，受西太平洋副熱帶高壓影響，長江流域內主要河湖來水明顯偏少，水位顯著偏低，出現多年同期少見的乾旱災害。

截至目前，四川、重慶、湖北、湖南、安徽、江西等9省（市）耕地受旱面積3299萬畝，246萬人、35萬頭牲畜供水受影響。