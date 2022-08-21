我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄂州水位157年最低 「長江第一閣」露出全貌

獨排眾議 知名學者：美可能直接參與俄烏戰爭

鄂州水位157年最低 「長江第一閣」露出全貌

中央社台北15日電
「萬里長江第一閣」觀音閣2020年照片(左)與現在對照。(取自荊楚網、中新社)
「萬里長江第一閣」觀音閣2020年照片(左)與現在對照。(取自荊楚網、中新社)

中國長江流域受持續高溫少雨影響出現旱情，其中鄂州段水位達到1865年有水文紀錄以來的同期最低水平，有700年歷史的「萬里長江第一閣」觀音閣露出大片礁石基座，民眾稱奇。

「湖北日報」近日報導，長江流域自6月中旬降水轉少，6月下旬偏少2成、7月偏少3成多，尤其是長江下游幹流及鄱陽湖水系偏少5成左右，本月上旬起持續高溫更造成中下游幹流水位較往年同期大幅偏低 。

據中國央廣網今天報導，在持續高溫乾旱之下，長江鄂州段水位已達到1865年有水文紀錄以來的同期最低水平，當前是汛期期間，但江岸灘塗如冬季枯水期一樣寬闊。

位於湖北長江鄂州段有700年歷史的「萬里長江第一閣」觀音閣18日露出大片的礁石基座，與過往同時期被滔滔江水圍繞形成巨大反差，民眾嘖嘖稱奇。環球時報報導，觀音閣長24公尺、高14公尺，閣內有一亭三殿，在長江水位高時，水面淹過基座，整座閣彷佛浮在水面上。

除了觀音閣，中媒今天披露，位於四川省樂山市的樂山大佛因水位與往年8月同期正常水位相比低了許多，也露出大佛全貌，吸引不少遊客前往遊覽。

中國水利部統計，截至目前，四川、重慶、湖北、湖南、安徽、江西等9個省（市）耕地受旱面積3299萬畝，有246萬人、35萬頭大牲畜因旱供水受到影響。

但好消息是在連續10天發布高溫紅色預警後，中國中央氣象台今天表示，26日起高溫將逐步緩解。

中國受持續高溫少雨影響出現旱情，「萬里長江第一閣」觀音閣露出大片礁石基座。（圖取...
中國受持續高溫少雨影響出現旱情，「萬里長江第一閣」觀音閣露出大片礁石基座。（圖取自荊楚網網頁news.cnhubei.com）
圖為2020年7月觀音閣被江水圍繞景象。（中新社）
圖為2020年7月觀音閣被江水圍繞景象。（中新社）

高溫

上一則

華人明星瘋元宇宙…林俊傑買地賠8成 周董帶貨NFT跌95%

下一則

杭學生點外賣海底撈炸鍋 客服：先放鍋底才加水錯誤

延伸閱讀

鄱陽湖、洞庭湖水面面積縮小3/4 乾瘦成閃電

鄱陽湖、洞庭湖水面面積縮小3/4 乾瘦成閃電
納涼 四川民眾躱進古墓 湖北大爺大媽躺上超市貨架

納涼 四川民眾躱進古墓 湖北大爺大媽躺上超市貨架
高溫+少雨 長江多處水位創新低 多處江灘裸露

高溫+少雨 長江多處水位創新低 多處江灘裸露
熱浪高溫恐成新常態 江蘇高速路面達161℉

熱浪高溫恐成新常態 江蘇高速路面達161℉

熱門新聞

已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

2022-08-14 13:21
共軍東部戰區發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

2022-08-14 14:12
「林肯」號航空母艦打擊群4月間在日本海航行。（美聯社）

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

2022-08-13 21:35
中國國台辦發言人馬曉光。（取材自國台辦官網）

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

2022-08-15 22:14
中國知名「反美鬥士」網紅司馬南所有的社群帳號因「違反相關法律法規」遭禁言。(圖截取自新浪微博)

中「反美鬥士」網紅陷在美買房爭議 遭全網禁言

2022-08-20 12:28

超人氣

更多 >
舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照
白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議
惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指
李嘉誠財產重組 梁洛施生3金孫竟被爆「一毛都拿不到」

李嘉誠財產重組 梁洛施生3金孫竟被爆「一毛都拿不到」
雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰