中國多地出現「網紅路牌」吸引拍照 官方出手喊拆

中國當地政府部門會勘這些網紅路牌後均以拆除處理。（取材自北青報）

中國最近一系列「浪漫風」路牌在多地出現，「我在寧波很想你」、「我在上海很想你」…，吸引很多年輕人拍照打卡。但中國官方有關部門咸認都是違規的廣告招牌，紛紛拆除。

北京 青年報報導，這種外形酷似道路名牌的網紅路牌其實多是商家的「引流」利器。據照片顯示，這類網紅路牌外形酷似道路名牌，多以藍白或綠白顏色為主，路牌兩側標注「東西」或「南北」，路牌上通常寫著一句「我在某地很想你」等內容的告白，下方是這句話的拼音、具體位址或者某商家的店名。這類路牌多出現在城市路邊或店鋪門口。

報導稱，不少網店提供這類網紅路牌定製服務，根據規格和配置不同，價格從幾十元到幾百元人民幣不等，有商家直接在產品頁面打出「引流利器」打卡路牌的廣告語。

不少買家收到貨後在產品評論區曬出了安裝後的路牌，有買家表示，在店門口拍照效果很好。四川樂山市中區一家燒烤店在店門口設置「我喜歡樂山 更喜歡這個城市的你」的路牌吸引了不少年輕人拍照打卡。燒烤店店主表示，他花六、七百元定製了這樣的一塊路牌。路牌安裝半個月以來，人氣超乎想像，一天平均有40人左右來拍照打卡，順帶著燒烤店的生意也更火了。

有人認為這種路牌為城市增添一份浪漫，也有人認為這種跟風行為沒必要，路牌上的方向標注不知道對不對，可能會誤導路人。對此，樂山市城管局法規科相關負責人表示，這種由商家自行設置的標誌牌，屬於特殊類型的廣告設施，擅自設置此類標誌牌屬於違規行為，商家不要跟風設置。